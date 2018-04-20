拜腾多屏概念车中国亮相:未来你坐车不会再玩手机了

拜腾Concept概念车

新浪数码讯 4月20日下午，拜腾首款概念车BYTON Concept今日在中国正式亮相，这款车最大的特点是车内搭载多个屏幕。拜腾还宣布将在南京建立工厂，并与百度和苏宁达成深度合作，中国一汽也成为拜腾的战略投资方和合作伙伴，并参与到拜腾到第一轮融资。首款量产车将于2019年上市。

亮相中国市场

拜腾Concept概念最早是在今年年初CES上首次亮相，而BYTON拜腾未来的量产车型也将基于这款概念车打造，另外基于同一平台，BYTON拜腾未来还将会打造一款轿车和一款MPV产品。

霸气的前脸

拜腾Concept定位于一款中型SUV，通过有别于其他SUV的造型设计，从而使得这款车在车长仅有4850mm的前提下，轴距却达到了2950mm，也充分保障了车内的乘坐空间。醒目的LED灯带贯穿前脸，衬托着中央位置的发光LOGO。

在全封闭前格栅处，拜腾采用了智能表情设计，令车辆的前脸极具辨识度。车辆两侧的B柱上，分别嵌入了三颗脸部识别摄像头。传统的后视镜也被侧方后视摄像头所取代。同时，它还采用了隐藏式门把手，隐藏式车顶天线等设计，整体风格非常简洁。车尾则同样采用了智能表情设计，与前脸相互呼应。

拜腾Concept最大的特点是在车内配备了多块显示屏，包括取代了传统中控台的超大共享全面屏、驾驶员触控屏以及后排娱乐系统的两块显示屏。

超长中控大屏

最炫酷的是在中控台上搭载了一块长125cm，高25cm的共享全面屏，并支持手势控制功能。而这块屏幕的另一大特点便是可以根据环境光照的变化来调整明暗度，确保不会令驾驶员分心，或影响视线。

在方向盘上，也放置了一块8英寸液晶屏，驾驶员在触手可及之处即可方便控制共享全面屏以及导航、座椅调节等功能。触摸屏两侧还整合了挡位键等全车仅有的几个物理按钮。

拜腾Concept的车内采用了2+2布局，前排座椅可以各自向内旋转12度，更方便车内乘客聊天、互动、甚至进行办公会议，后排乘客也可以方便的体验共享全面屏。

两种配置

在动力方面，新车将会提供两个版本供消费者选择。其中后驱版本车型的电动机最大功率为200kW，峰值扭矩达到400N·m，搭载一组容量为71kWh的电池组，续航里程可达到400km。四驱版本所搭载的前后双电机综合功率为350kW，峰值扭矩为710N·m，所搭载电池容量为95kWh，续航里程为520km。

另外，BYTON Concept还是用了超级充电技术，后驱版本车型可在30分钟时间将电池电量充至80%，四驱版本电量充至80%的时间为35分钟。

几件大事

针对中国市场，拜腾科技还宣布了几件大事，首先是在南京建立工厂，新工厂占地1600亩，规划产能30万台，10月四大工艺厂房完工。首款量产车2019年上市。4月在上海开业第一家品牌店，采用与当地销售伙伴合作的模式。在6月的亚洲CES上将亮相第二款概念车，主要为自动驾驶设计。量产后将配备L3级自动驾驶，2020后升级到L4级自动驾驶。

除此之外，拜腾还将与百度和苏宁达成深度合作，车内语音控制系统全部基于百度阿波罗。与苏宁合作新零售模式。中国一汽也成为拜腾的战略投资方和合作伙伴，并参与到拜腾到第一轮融资。

新浪点评：作为造车新势力当中的一员，拜腾虽然起步不算晚，但相比于蔚来、小鹏来说，走的却稍微慢了一些。不过进入中国市场的速度拜腾却还算迅速，与中国一汽、百度、苏宁的合作，也让拜腾在中国市场前景比较乐观。

从产品层面说，拜腾搭载多款显示屏的设计也算是开了智能汽车的先河，当然拜腾的未来如何，一切要等量产车亮相之后才能判断。（于泽）