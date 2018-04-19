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荣耀发布MagicBook：又一家手机厂商进入笔记本行业

荣耀发布MagicBook：又一家手机厂商进入笔记本行业
2018年04月19日 16:42 新浪数码
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　　新浪数码讯 4月19日下午消息，今日荣耀在上海举办发布会，推出新旗舰产品荣耀10，以及品牌首款个人笔记本电脑MagicBook。其中，MagicBook售价4999元，4月19日华为Vmall商城，京东商城等线上购买，华为体验店线下购买。（新品图赏

荣耀首款笔记本荣耀首款笔记本

　　在这次发布会上，除了手机产品，荣耀同时发布了传闻已久的个人笔记本电脑——MagicBook。

　　其实荣耀并不是第一次引用“Magic”，2016年底曾推出的Magic手机。而当时的荣耀Magic也被誉为“荣耀概念机”。当然，这次的MagicBook笔记本或许有着同样含义。

　　据荣耀赵明介绍，MagicBook用做手机的理念和态度做笔记本电脑，在性能体验智能超越传统笔记本。

　　设计上，MagicBook采用三面金属机身材质，重量为1.47千克，并配有一个USB 3.0一个HDMI接口，多功能USB-C接口。屏幕采用5.2微米边框，81%屏占比，最大开合可几乎达到180%角度；全尺寸定制键盘使用1.3毫米键程，三级背光调节。声音上支持杜比四个扬声器音效。

　　硬件方面，荣耀MagicBook搭载第八代酷睿i5/i7处理器服役，英伟达2GB显存MX150显卡。续航方面，荣耀MagicBook使用57.4瓦时电池，官方称支持12小时长续航。

　　网络方面荣耀MagicBook针对Wi-Fi进行优化，适配2011年后200+款路由器，360度屏蔽干扰。

　　Magic——Link可与手机进行关联，手机离进电脑时自动解锁，离开时自动锁定，并且可通过蓝牙连接，在无需网络环境下最快可达1GB/分钟传输数据。

　　荣耀MagicBook售价i5处理器8GB/256GB售价4999元，i7处理器/8GB/256GB售价5699元。（瑞豪）

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