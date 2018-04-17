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联想发布小新Air和小新潮新品：Logo变小 配置升级

联想发布小新Air和小新潮新品：Logo变小 配置升级
2018年04月17日 20:22 新浪数码
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联想发布小新Air和小新潮7000新品联想发布小新Air和小新潮7000新品

　　新浪数码讯 4月17日晚间消息，联想今日在京推出了2018款小新Air和小新潮两大系列新品，并邀请王嘉尔作为代言人。两个系列都有14英寸和15英寸两种屏幕尺寸，均搭载了Intel第八代酷睿低电压处理器，售价均为5499元起。

　　本次联想发布的两款新品相比前作引入了更多的外观配色，另外A面的LOGO也采用了全新设计，新的LOGO更加低调。

　　小新Air

　　小新Air系列采用了航空铝材外壳设计，拥有金色、银色、黑色和蓝色四种颜色可选，C 面的边缘采用CNC钻石切割工艺。无论是14英寸还是15英寸版本均配备了5.75mm窄边框屏幕。

小新Air小新Air

　　硬件方面，其最高可选Intel i7-8550U处理器，配备了满血版MX150独显，支持一键强冷模式，应对大部分日常游戏没有任何问题。它采用了双风扇双铜管散热设计，在这个级别的轻薄本上并不常见。此外小新Air还配备了哈曼卡顿音箱和按压式指纹模块。

小新潮7000小新潮7000

　　售价方面，i5-8250U 8G 256G PCIE MX150，首发预约价为5499元。i7-8550U 8G 256G PCIE MX150首发预约价为6199元。

　　2018款小新潮7000今天也进行了更新，从外观上，小新潮7000具有暮光蓝、极光银、纯净白和流沙金四种颜色。三面窄边框的设计在这里也得到了保留，官方宣称其具有85.7% 的屏占比。全系配备雾面屏。

　　小新潮7000

　　小新潮7000配备了52.5Wh锂电池，官方宣称具有10小时续航时间，充电15分钟使用2 小时，另外还配备了可在关机状态下充电的USB接口。

　　硬件方面，小新潮7000也同样搭载Intel第八代酷睿处理器，显卡方面为具有2GB显存的 AMD Radeon 535独立显卡。比较独特的一点是配备了2TB大容量机械硬盘，另外还留有一块128GB容量的PCIe SSD。

　　售价方面，i7-8550U 8G 2T+128G，首发预约价6199元。i5-8250U 8G 2T+128G首发预约价5499元。i5-8250U 8G 256G，首发预约价为5499元。

联想小新新品
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