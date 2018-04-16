联想宣布智能物联品牌Lecoo：蹭区块链热度推三新品

新浪数码讯 4月16日晚间消息，联想今日在线上召开智能物联春季新品发布会发布，本次发布会中联想没有发布任何手机和电脑新品，而是面向消费用户推出了智能物联赋能品牌Lecoo，并发布了三款物联网产品。

本次发布会邀请了马冬和马薇薇，以脱口秀的形式开展，当然也是和这几款新品的产品定位有一定关联。

看家宝智能摄像机

看家宝智能摄像机

第一款新是一款智能摄像机乐酷S1/R1看家宝。据称这款新品支持H.265超清拍摄，同时还加入了AI元素，包括人声识别，智能标记重点内容等。另外还支持智能遮蔽隐私等功能，售价为S1的售价179元，而R1则是249元。

宝宝成长记录仪

宝宝成长记录仪

第二款产品是乐酷宝宝成长记录仪A1。这款放置在家中的智能摄像机可以智能识别宝宝的声音和图像，智能捕捉宝宝的活动瞬间并将其记录下来。同时还可以将拍摄下来的照片以简单快捷的方式分享到朋友圈。乐酷宝宝成长记录仪A1的售价为699元。

掘金宝智能路由器

掘金宝智能路由器

最后一款新品此前联想也有预热，那就是乐酷智能路由器S1，相比前面两款产品，这款智能路由器或许更加引人注意。这是因为联想宣称这款智能路由器S1可以挖矿，具体是加入到联想“黄金矿区”后路由器可利用闲余带宽进行挖矿，此外还有可远程下载影片、自动备份照片等功能。联想乐酷智能路由器S1的售价为499元。

目前以上三款产品都可以登录联想官方商城、京东商城或者来酷商城购买。

新浪点评：

如今很多新品都要强行和AI还有区块链扯上关系，从前期宣传开始，AI和区块链就成了最大的噱头，不过究竟产品对用户能有多大的吸引力还需要市场的检验。