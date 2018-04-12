华为MateBook X Pro国行售价公布：7988元起

MateBook X Pro售价

新浪数码讯 4月12日下午消息，华为今日在上海正式面向国内市场发布了全球首款全面屏笔记本电脑MateBook X Pro，起售价为7988元。

关于这款产品的详细信息，请移步：华为MateBook X Pro评测：全面屏很美 但整体还不完美

华为MateBook X Pro号称是全球首款可触控超窄边框设计的笔记本，屏占比高达91%，采用金属外壳，有银色灰色两种配色。

华为MateBook X Pro搭载低功耗的LTPS材质触控屏，屏幕尺寸为13.9英寸，屏占比达到91%，分辨率为3000*2000，像素密度为260PPI，100%sRGB色域，屏幕亮度为450nit，对比度为1500：1。

配置方面，Matebook X Pro则采用第八代Intel Core i7处理器，采用MX 150显卡，图形性能比上代提升4倍。扩展性方面，华为Matebook X Pro支持“雷电3”接口，可以与GTX 1080等显卡相连接。同时支持HUAWEI Share，实现华为设备之间的数据高速无线传输，3分钟可传输千张照片。

售价方面，华为MateBook X Pro共有四款配置，分别是酷睿八代i5、8GB+256GB、集显UHD 620售价7988元；酷睿八代i5、8GB+256GB、独显MX150售价8688元；酷睿八代i7、8GB+256GB、独显MX150售价9988元；酷睿八代i7、16GB+512GB、独显MX150售价12988元，将于4月18日10：08开售。

购买建议：如果只是轻度办公使用，建议选择入门款酷睿八代i5、8GB+256GB、集显UHD 620，售价7998元，集显UHD 620s相比MX150独显散热更好，也可以玩一写英雄联盟的小游戏。

如果需求较高，直接选择酷睿八代i7、16GB+512GB、独显MX150售价12988元这款吧。（于泽）