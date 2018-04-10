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惠普推599美元的Chromebook x2：像极了iPad Pro

惠普推599美元的Chromebook x2：像极了iPad Pro
2018年04月10日 08:27 新浪数码
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　　新浪数码讯 4月10日上午消息，据外媒报道，惠普宣布推出Chromebook x2，这是一款可拆卸二合一产品，它的设计非常类似iPad Pro，拥有一个12.3英寸的屏幕，带有键盘盖的底座，并支持手写笔输入。

　　两周前，宏碁刚刚宣布推出第一款运行Chrome OS的平板电脑。如今惠普也来入伙了，详细来看，Chromebook x2采用英特尔上一代Kaby Lake芯片的Core m3处理器，4GB RAM（可配置8GB），32GB存储容量，2400 x 1600分辨率，立体声扬声器，500万像素前置摄像头，一个1300万像素的后置摄像头，两个USB-C端口，并配有一个Micro SD卡插槽。官方称续航时间可以达到10.5小时。

　　惠普多次强调Chromebook x2的对手是iPad Pro，在惠普看来Chromebook x2的键盘设计更加坚固耐用，而且像谷歌的Pixelbook一样有金属和光滑的白色顶部。

　　iPad Pro主要是一款有键盘支持的平板电脑，而Chromebook x2实际上是一台笔记本电脑，内置了一些方便的平板电脑功能。

　　惠普Chromebook x2售价为549美元（包含键盘），而iPad Pro售价为649美元，并且不含键盘。

　　惠普计划今年六月将这款产品上市（于泽）

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