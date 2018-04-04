三星玄龙骑士Z Win10游戏本发布：配八代酷睿i7

三星偶尔会涉足游戏笔记本电脑市场，现在他们推出了该领域最新的产品——三星Odyssey Z（国行应该名为玄龙骑士Z），其作为一款游戏笔记本电脑来说十分轻薄，由于采用Z形叶片风扇的Z AeroFlow冷却系统，因此解决了发热的问题。

三星Odyssey Z是一款配备6核Intel Core i7（第8代）和Nvidia GeForce GTX 1060 Max-P（比1060 Max-Q快10%）的15.6英寸（1080p）笔记本电脑，可配置高达16 GB的DDR4 RAM和高达1TB的NVMe SSD，GPU具有6 GB的GDDR5显存，搭载Win10系统。

妨碍大多数游戏笔记本电脑变得轻薄的原因之一是它们所需的散热系统往往非常笨重。而三星Odyssey Z厚度仅为17.9毫米，重量为2.4千克，这要归功于三星打造的覆盖CPU和GPU的“Dynamic Spread Vapor Chamber（动态扩散蒸汽室）”，两个“Z形叶片”鼓风机将热量从笔记本电脑的顶部和底部吹开。

三星Odyssey Z配备了54Wh电池，作为一款游戏本续航可能不会很出色，但好在带了一个180W的适配器。

其他配置还包括1.5 W立体声扬声器，带环形键帽的背光键盘，拥有一个快速录制游戏的快捷方式，还有一个快捷方式可以启动静音模式，可将风扇噪音降至22分贝。

三星Odyssey Z将于四月在韩国和中国等部分国家上市，并将于三季度在美国推出，官方还未公布其价格信息。