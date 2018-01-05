新浪数码> 笔记本> 新品 > 正文

Intel CEO：处理器漏洞可修复 不会像奔腾3召回

Intel CEO：处理器漏洞可修复 不会像奔腾3召回
2018年01月05日 11:12 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　Intel正忙着处理Meltdown和Spectre漏洞对全球数以亿计电脑所带来的麻烦，对于此事，CEO科再奇（Brian Krzanich）也紧急发声。

　　据CNET报道，科再奇称，Intel平台的PC和服务器问题非常容易修复，而且已经被妥善处理。

　　他还表示，对于真实世界的应用程序，目前的影响微乎其微。

　　不过，当被问及外界有将此次事件归咎为和当年奔3因为FDIV（浮点除）BUG造成的“矿渣门”，讨论可能的召回操作时，科再奇语气加重“这和FDIV完全不是一回事，这不是一个不可修复的BUG，我们已经解决了”。

　　在Intel今晨的声明中仅谈到了近5年的CPU，对此，Intel数据中心工程部门的总经理Steve Smith说，那些10年前的老平台将在接下来的几周陆续修复。

　　值得一提的是，这位Intel CEO在11月24日曾卖出了高达价值2400万美元的股票，这件事现在被质疑得非常严重，主要围绕三点：

　　1、谷歌称，去年6月就告知Intel了上述漏洞；

　　2、科再奇卖出了手中80%的股票，是他还能保证留在Intel这一底线的最大值；

　　3、Intel的股票从昨日开盘已经连续下跌，发稿时以不足45美元。

3、Intel的股票从昨日开盘已经连续下跌，发稿时以不足45美元。

　　这不由得不让人产生“内线交易”的阴谋论，虽然Intel极力否认。

Intel处理器漏洞
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有