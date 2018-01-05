Intel CEO：处理器漏洞可修复 不会像奔腾3召回

Intel正忙着处理Meltdown和Spectre漏洞对全球数以亿计电脑所带来的麻烦，对于此事，CEO科再奇（Brian Krzanich）也紧急发声。

据CNET报道，科再奇称，Intel平台的PC和服务器问题非常容易修复，而且已经被妥善处理。

他还表示，对于真实世界的应用程序，目前的影响微乎其微。

不过，当被问及外界有将此次事件归咎为和当年奔3因为FDIV（浮点除）BUG造成的“矿渣门”，讨论可能的召回操作时，科再奇语气加重“这和FDIV完全不是一回事，这不是一个不可修复的BUG，我们已经解决了”。

在Intel今晨的声明中仅谈到了近5年的CPU，对此，Intel数据中心工程部门的总经理Steve Smith说，那些10年前的老平台将在接下来的几周陆续修复。

值得一提的是，这位Intel CEO在11月24日曾卖出了高达价值2400万美元的股票，这件事现在被质疑得非常严重，主要围绕三点：

1、谷歌称，去年6月就告知Intel了上述漏洞；

2、科再奇卖出了手中80%的股票，是他还能保证留在Intel这一底线的最大值；

3、Intel的股票从昨日开盘已经连续下跌，发稿时以不足45美元。

这不由得不让人产生“内线交易”的阴谋论，虽然Intel极力否认。