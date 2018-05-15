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英特尔10纳米处理器低调开卖：联想抢了头彩

英特尔10纳米处理器低调开卖：联想抢了头彩
2018年05月15日 08:50 新浪数码
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英特尔10纳米处理器英特尔10纳米处理器

　　新浪数码讯 5月15日消息，联想在京东低调发布了一款IdeaPad330笔记本，CPU型号为Core i3-8121U，正是英特尔低调出货的首款10nm处理器。

　　英特尔一直宣称他们的10nm制程处理器已经开始小量供货，但没有明确说明是下家究竟是谁。随后作为英特尔好基友的联想立马给出答案。

　　英特尔8代酷睿家族中有三个架构的产品，分别是Kaby Lake Refresh（i7-8650U等低电压产品）、Coffee Lake和Cannon Lake。

　　其中，Cannon Lake基于10nm工艺。

　　不过，由于Intel已经明确表示，10nm大规模出货延迟到了2019年，所以Cannon Lake也蒙上一层阴影。

　　联想IdeaPad330是一款入门级产品，定价只有3399元软妹币。而Core i3-8121U起始频率在2.2GHz双核，睿频可以达到3.1GHz。这款笔记本屏蔽自己的核显，转而采用了AMD Radeon 540 2GB独立显卡，但CPU实际表现如何具体还要看联想自己的调教。

　　除此之外，笔记本采用了1366×768分辨率TN屏，屏幕尺寸15.6英寸，并使用单条4GB DDR4-2133内存，默认配置500GB 5400转机械硬盘。而可选配置则最高可以升级到256GB固态硬盘配1TB机械盘，内存则升级到8GB DDR4-2400。

　　无论如何，可以确定的是英特尔向10nm过度的承诺正在进行，如果一切顺利，到2019年英特尔将会全面进入10nm工艺大门，只要不是坚持挤牙膏，带来的性能攀升还是非常可观的。

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