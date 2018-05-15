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第一大操作系统尴尬：这一点被完爆

第一大操作系统尴尬：这一点被完爆
2018年05月15日 07:28 快科技
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　　日前在Build大会上，微软宣布Windwos 10总用户超过7亿。

　　要在7月之前完成3年前设定的10亿用户目标看起来应该是相当困难了，其实微软在Win10发布一年后就刻意淡化了当时的“雄心”，一位这个数字依赖的抓手之一“Windows 10 Mobile”已经成了“弃子一枚”。

　　ZDNet对比了另外两大生态系统，iOS和Android的表现。

　　2月份，苹果表示，其激活设备的基数是13亿，当然，这其中包括有Mac、iPhone、iPad甚至Apple Watch。不过，结合苹果的另外一个统计数字，即接入应用商店的76%产品运行iOS 11来看，由此来看的话，iOS 11的设备量在7~8亿之间。

　　再来看Android，谷歌去年公布的全球激活用户量是20亿，按理说，这个数字现在肯定涨了。不过需要考虑的是，Android存在比较高的碎片化问题，以Android Nougat（安卓7.0） 31%的占比来看，基本和Windows 10持平。

　　所以，安卓虽然拥有规模最大的生态，但是新版本部署方面并没有微软和iOS给力。

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