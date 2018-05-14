如何看待某些厂商对产品功能的过分夸大

广告宣传过程中，对产品特性、功能进行适度美化并不为过。厂商做广告的目的是推销产品，而非自我检讨。人家总不能花一大笔广告费来描述自家产品的缺点，或者平铺直叙的介绍产品的功能，这样既起不到宣传作用，也达不到吸引消费者的目的，自然也就失去了广告应有的作用。

其实绝大多数消费者对广告里的适度夸张、美化都习以为常，并不会觉得是遭受欺骗。比如我们常常看到的洗衣粉广告，广告里的洗衣粉去污能力简直是无所不能，但消费者都明白这只是厂商的一种宣传手段，而非产品的真正功效。

不过，如果没有很好的把握住夸张、美化的“度”，亦或是做一些原本不符合事实的宣传，就很容易对消费者造成误导，甚至会涉嫌构成虚假宣传、虚假广告，进而触及到法律。

虽然大众用户对电脑越来越了解，但并不意味着每一个用户对电脑的每一个部件都了如指掌，也正是因为这种情况客观存在，就给了某些厂商钻空子的空间。

·GTX 1060独显是不是顶级独显？

总结目前大多数厂商的宣传，常见的夸大现象一般出自硬件描述，包括：

其一，处理器性能。

其二，显卡性能。

阿波罗CPU其实就是赛扬N3450，强悍性能从何谈起？

其实电脑跟车很像，大部分用户或许能对一款车的型号、特性有所了解，但如果让他讲讲什么是扭矩、什么是前后悬、或者缸数和排量的关系等等，很多朋友就讲不清楚了。电脑也一样，不少用户可能知道某个品牌下面有哪些系列，而且也知道这个系列对应的定位，但要让他讲讲处理器、显卡的性能、架构，散热结构等等，可能就真的不是很清楚了。

因此厂商在宣传时，也往往会以这些用户比较模糊的点来进行“洗脑”。

比如此前小米新品发布会上，雷军说小米游戏本配置了酷睿i7顶级处理器和GTX 1060顶级独立显卡，这可能会对不明所以的用户造成误导。同时也让笔者不禁感慨，现在的“顶级”门槛难道已经这么低了吗？

小米游戏本搭载GTX 1060独显，但其并非是顶级独显

小米游戏本所搭载的酷睿i7 7700HQ处理器如果放在去年的话，没错，确实是移动处理器中的顶级核心，但是别忘了，小米游戏本是一款还没开卖就已经配置过时的产品，在第八代酷睿新品全面上市的情况下，酷睿i7 7700HQ已经并非顶级处理器，而是已经过时的处理器。此时再说“顶级”，无非是刻意回避过时的事实，夸大了产品性能。

再看GTX 1060独显。如果按照把这块独显称为“顶级”的逻辑来看的话，那么GTX 1080、GTX 1080Ti可能就得称为“神级”了吧？

·1.5mm是不是高键程？

除了对硬件有所夸大之外，有时候厂商在产品特性描述上也会通过一些手段来“引导”用户认知，比如下面这张截图，它是小米笔记本Pro页面关于产品所使用的键盘的描述：

何为高键程？

“1.5mm高键程”。如果是普通用户看的话，可能并不会追究1.5mm是否是高键程，但却容易被这一定义所影响，会在后续的认知中强化“1.5mm=高键程”这样一个认知，但是1.5mm真的属于高键程吗？

从严格意义上来说，1.5mm在键盘键程中并不能算是高键程，只能说是笔记本里的平均水平罢了。因为对于15.6英寸笔记本而言，相当多品牌都在使用1.8mm、甚至2.0mm左右的键程。而且像ThinkPad X1 Carbon这样的超轻薄笔记本，也都可以做到1.8mm高键程，所以15.6英寸的小米笔记本Pro采用1.5mm键程，实在很难称得上是高键程。

有的朋友可能会说，键程这东西零点几个毫米之间的差距还要咬文嚼字，有必要吗？

其实笔者想说的是，越是精细的东西越能体现一个产品所涵盖的技术。涉及到键程这种毫米级别的差异，零点几毫米的不同就会带来手感上的差异。同时，能够在更小的空间里做到更高的键程，这其中的技术差异之大就是体现在这小小的零点几个毫米之间。

·结语

举了这么多例子，其实我们会发现一个关于夸张宣传共通点。就是厂商往往回抓住一些用户似乎明白、似乎又没有深入了解过的概念入手，去引导用户相信厂商所宣传的东西。这些存在BUG的宣传从普通用户角度来看可能不会太过在意，但会在潜意识中给用户留下对产品更高的预期，甚至是一种错误的引导。比如将GTX 1060独显称为顶级独显，这可以说是本质上的错误，但对于不了解显卡性能的用户来说，或许就会把GTX 1060当作顶级独显。

因此，笔者认为对于PC产品性能、功能的适度美化没有问题，但是涉及到一些原则性问题时，还是更加严谨一些比较好。