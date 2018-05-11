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惠普发最强Ryzen Pro APU笔记本：可接扩展坞

惠普发最强Ryzen Pro APU笔记本：可接扩展坞
2018年05月11日 07:43 快科技
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　　惠普今天发布了自己的首批AMD Ryzen Pro笔记本，包括EliteBook 700系列、ProBook 600系列，面向商务和企业用户，相当的彪悍。

　　EliteBook 700系列是惠普的高端商务本，已经进化到第五代，得益于Ryzen Pro平台可支持TSME透明安全内存加密技术（使用独立AES-128引擎保护内存数据）、安全启动、TPM 2.0、远程管理、硬件强制自我修复、加密等等高级特性，操作系统也是Windows 10专业版。

　　第五代EliteBook 700系列笔记本采用铝质机身，厚度17.7-18.25毫米，重量1.33-1.86公斤，通过了MIL-STD 810G美国军规标准测试。

　　新系列有EliteBook 735 G5、EliteBook 745 G5、EliteBook 755 G5三款不同型号，分别为13.3寸、14寸、15.6寸IPS屏幕，分辨率可选1336×768、1920×1080、2560×1440，并可选触摸屏。 

　　处理器可选Ryzen 3 Pro 2200U、Ryzen 5 Pro 2500U、Ryzen 7 Pro 2700U，具体规格和消费级版本基本差不多，均使用自带集显，内存、硬盘、网络等配置未详细公布，只知道可选HDD+SDD双硬盘，并支持802.11ac。

　　其他特性还有麦克风阵列、Bang & Olufsen扬声器（支持降噪）、红外摄像头、指纹识别、接通和拒绝Skype来电专用按键。 

　　接口很有意思，特别提供USB 3.0 Type-A、USB 3.0 Type-C（供电/数据/DP1.2）、USB Type-C（雷电3），这也是第一款拥有雷电3接口的AMD Ryzen笔记本，可以通过雷电3、USB接口连接惠普即将推出的Thunderbolt Dock G2扩展坞。

　　价格方面999美元起步。

　　ProBook 600系列适合对安全性要求较高的企业用户、政府工作人员、差旅人士，如今来到了第四代，整合NXP NFC控制器（NPC300 I2C NCI）、智能卡读卡器、DVD刻录机（15.6寸）、4G LTE基带等等。

　　新系列也有三款型号，ProBook 640 G4、ProBook 650 G4采用Intel七代或八代酷睿处理器，可选AMD RX 540独立显卡，ProBook 645 G5则是配备AMD Ryzen Pro APU+Vega GPU。 

　　铝质机身，14寸屏幕，厚度20.99毫米，重量1.73公斤，符合MIL-STD 810G标准，安全技术方面和EliteBook 700 G5很相似，并支持惠普Sure View防偷窥屏幕、Privacy Camera隐私摄像头，不过没有红外摄像头。

　　接口有USB Type-C/A、HDMI、microSD等等，但没有雷电3。

　　759美元起步，5月上市。

惠普笔记本内存
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