对于对抗激烈的竞技类游戏来说，胜负往往只在一瞬间。很多时候除了实力上的差距之外，玩游戏时所用的设备在很大程度上影响着比赛结果。如果你有一个实力相当的对手，他赢你的次数远多于你赢他次数的话，你就该考虑考虑升级一下你的游戏设备了。

寻因多年 原来玩游戏总输竟是显示器的锅

显示器作为游戏画面的主要输出设备，其重要性丝毫不亚于你的主机配置。我们都知道，一般普通显示器的刷新率多为60Hz，部分为可达75Hz，但对于电竞游戏显示器来说刷新率却可达到144Hz，甚至更高。而正是这刷新率上的差距将会在很大程度上影响到最后的游戏比赛结果。

一般来说，人眼所能察觉明显画面闪烁或是延迟的刷新率大概是在60Hz左右。所以，我们平时所接触到的大部分液晶显示器都只提供了最高60Hz或75Hz的刷新率支持。其中，75Hz的画面刷新率是VESA提出的无闪烁基本标准，而这样的规格用来应对日常办公、影音娱乐和轻度游戏可以说是足够了。

不过对于分秒必争的电竞游戏来说，低刷新率所产生的画面迟滞会影响玩家的发挥。为了避免这种现象的出现，市面上才开始出现144Hz高刷新率的电竞显示器。144Hz刷新率提高了显示器的刷新速度，从每秒60次提高至144次，意味着以前只能每秒显示60幅画面，现在可以达到144幅，完全可以跟上高性能显卡渲染速度，丢帧的问题也可以完美解决。

当然了，口说无凭，笔者今天通过一个实际的对比测试来证明60Hz和144Hz究竟有多大的差别？

这次测试我们选择了一台60Hz的普通显示器和HKC 蚂蚁电竞G32 PRO电竞显示进行对比，测试游戏我们选择了《绝地求生》和《CS：GO》两款时下流行的FPS游戏进行对比测试。

《绝地求生》

60Hz游戏画面

《绝地求生》

144Hz游戏画面

在《绝地求生》测试中，通过上面GIF图的对比，我们清楚的可以看到在镜头快速移动的过程中，60Hz显示器所呈现的画面存在严重的拖影现象，而144Hz显示器的画面则显得更加流畅。

《CS：GO》60Hz游戏画面

《CS：GO》144Hz游戏画面

在《CS：GO》测试中，60Hz画面和144Hz画面的差距依旧十分明显，在同样左右移动中，60HZ明显感觉视觉还停留在上一秒画面的感觉，体验很差，而且在游戏中往往被敌人先发制人，直接影响到最终的胜率。

写道最后：

通过《绝地求生》和《CS：GO》两款游戏的对比测试后发现，144Hz高刷新率可以在相同时间内较60Hz模式刷新出更多的静态画面，因此游戏中角色的位置显示更加实时、虚影更少，鼠标点击和技能释放操作都能够更加准确，而且画面卡顿、延迟、撕裂等情况也得到了很大程度上缓解，原来这么多年玩游戏总输或许真的是显示器的锅。