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499元的NVMe M.2固态硬盘能入手吗？

499元的NVMe M.2固态硬盘能入手吗？
2018年05月11日 07:30 中关村在线
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　　499元的NVMe M.2固态硬盘能入手吗？

　　近段时间，玩家们期盼的内存价格没有下降，但是固态硬盘的价格却迎来了一次狠狠的降价，现在升级固态硬盘或者装机的玩家入手固态就非常不错了。

台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘

　　伴随着新主板全系标配NVMe协议的M.2接口，M.2固态硬盘凭借更小的身材，更快的读写能力，成为了很多玩家的装机首选。

NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘

　　近日，我们收到了一款499元的NVMe M.2 240G SSD，单从价格上看，这款SSD 499元的售价给人的吸引力非常大，毕竟标称1900MB/s的读取和1500MB/s的写入性能，是传统SATA固态硬盘近4倍的速度。

　　那么接下来，笔者就为大家带来这款台电（TECLAST）幻影系列 NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘，让大家看看这款499元的高速固态硬盘到底值不值得购买吧！

　　台电幻影NP800 240G固态硬盘评测

　　台电品牌相信很多玩家都会了解，台电的产品凭借高性价比得到众多玩家的青睐。

　　在正式的性能测试之前，我们先来看看这款台电幻影NP800硬盘的基本参数。

台电幻影系列固态硬盘台电幻影系列固态硬盘
台电幻影系列固态硬盘台电幻影系列固态硬盘

　　台电NP800幻影固态采用的是，M.2接口设计，支持NVME 1.3协议，尺寸为主流的22*80mm。

硬盘采用M.2 2280接口硬盘采用M.2 2280接口
主控特写主控特写

　　在主控方面，台电NP800 240G采用的是慧荣2263XT高性能主控，主控最大读写速度达到2400MB/S和1700MB/S，是SATA产品的3倍以上，4K随机读写性能可达280K IPOS和250K IPOS。

硬盘颗粒特写硬盘颗粒特写

　　在闪存颗粒方面，台电NP800 240G M.2 NVMe硬盘采用的是来自Intel原厂的64层3D NADA高品质颗粒，保证硬盘的寿命和性能。

点击了解详情（图片来自京东商城）点击了解详情（图片来自京东商城）

　　最后我们来看售价，现在这款硬盘已经在京东上架，定价499元，可以说在同类产品中非常有竞争力，毕竟很多SATA接口的240G固态硬盘价格也普遍在450元左右，花同样的钱，享受更高速的使用体验，有什么理由拒绝呢？

　　性能测试：连续读取超2000MB/S

　　接下来，我们通过测试软件进行性能测试。我们将从三个维度对此款幻象固态硬盘进行综合评价，分别是连续读写性能测试、4K随机性能测试以及综合性能测试。

　　在连续读写性能测试中，我们采用CrystalDiskMark、ATTO进行测试。

　　CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件，但测试项目非常全面，涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能，以及队列深度（Queue Depth）为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值，队列深度越大，实际性能也会越高。 

连续读写性能测试连续读写性能测试

　　在CrystalDiskMark测试中，台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘连续读取速度为2091MB/S，最大连续写入速度为1274MB/S。

　　ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件，可以用来检测硬盘， U盘， 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件使用了不同大小的数据测试包， 数据包按0.5K， 1.0K， 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试， 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式，因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能，对于普通用户有一定的参考价值和意义。

　　此款软件还有个创新之处在于，每一项数据测试完成后系统会用柱状图的形式表达出来，简洁明了展现出大小比例不同的文件对于磁盘读写速度的影响。

ATTO测试ATTO测试

　　在ATTO测试中，  台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘最大连续读取速度为2059MB/S，最大连续写入速度为1293MB/S。

　　4K随机性能测试：随机写入207K

　　相比较于连续读写性能测试，4K随机性能测试能够更加准确的鉴定和衡量固态硬盘的真实性能。而在4K性能测试上，通常采用AS SSD进行测试。

　　AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序，它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试，最后还会根据公式将成绩标准化，能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。 

　　除此之外，在性能描述上有两种描述单位，一种是MB/S，一种IOPS。

4K成绩4K成绩
4K成绩4K成绩

　　在AS SSD随机性能测试中，台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘的最大4K随机写入成绩为207Kiops，最大4K随机读取成绩为193Kiops。  

　　综合性能测试：PC Mark8

　　最后，我们通过PC Mark8进行固态硬盘产品的综合性能测试。

　　PCMark8内置了多个测试项目，其中Storage测试项目针对硬盘性能做出评定，包括两款游戏以及各种办公应用测试。分别为《魔兽世界》和《战地3》的游戏载入测试，Photoshop，Adobe InDesign，Adobe After Effects，Adobe lllustrator，微软Office Word、Office Excel以及Office PowerPoint等十项测试。

　　这些应用和软件能够很好的模拟用户实际的使用情况，从而综合分析出此款固态硬盘的最终成绩。

PC Mark8综合性能测试PC Mark8综合性能测试

　　在PC Mark8综合性能测试中，台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘的综合得分为5019分，硬盘带宽速度为368.05MB/S。

　　编辑总结：

　　通过基础读写测试，最大持续读写测试，基准性测试以及综合性能测试，我们可以看到此款台电NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘的性能足够强悍，是SATA接口的硬盘的近4倍表现，在全新主板都标配M.2接口的情况下，让这款硬盘更具有竞争力，对于追求游戏性能和使用体验的玩家，这款硬盘性价比非常高，值得入手。

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