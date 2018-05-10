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5999元！小米游戏本1050Ti正式预售：最便宜版本

5999元！小米游戏本1050Ti正式预售：最便宜版本
2018年05月10日 07:21 IT之家
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　　千呼万唤，相对更便宜一些的小米游戏本1050Ti版本终于要和广大消费者见面了。

　　在3月27日的小米MIX 2S发布会上，小米首款游戏本正式发布，这是目前小米笔记本系列中性能最强的笔记本。

　　小米游戏本采用了正面无Logo设计，并不太“逢时”的采用了7代标压酷睿处理器，显卡方面拥有GTX 1060和GTX 1050 Ti两个版本，前者6999元起，上个月就已经开售。

　　GTX 1050 Ti版本售价为5999元，搭载第七代英特尔酷睿i5-7300HQ标压处理器，配备8GB DDR4内存+128GB SSD+1TB机械硬盘，目前已经正式预售，5月15日开始发货。

　　拓展性上，小米游戏本具有4个USB 3.0、一个USB-C、三合一读卡器、耳机、麦克风、HDMI 2.0、RJ45千兆有线网络接口，能够满足用户日常使用需求。

　　屏幕方面，笔记本采用了15.6英寸全面屏，9.9mm边框，屏占比达到81%。具体为，FHD全高清屏，分辨率1920×1080（142ppi），178°广角，300nits亮度，16：9宽屏，72%NTSC色域，高精细防眩光。

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