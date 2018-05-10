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任天堂Switch会员9月上线 年费127元含20款免费游戏

任天堂Switch会员9月上线 年费127元含20款免费游戏
2018年05月10日 07:14 DoNews
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　　任天堂Switch online会员将于2018年9月上线，年费19.99美元，具体服务包含联机、手机助手功能和20款免费FC游戏。

　　Switch Online会员是任天堂针对网络联机用户推出的付费会员服务，从2018年9月开始，未购买会员的用户将不能使用Switch进行网络联机游戏。价格分为月度、季度、年度和8个账户共享的“家庭会员”四个档位，售价分别是3.99美元、7.99美元、19.99美元和34.99美元。约合人民币25元至222元之间。

（“Nintendo Switch Online”）（“Nintendo Switch Online”）

　　除联机功能外，会员的服务还包括游戏云存档、手机应用“Nintendo Switch Online”等。会员玩家将可在云端储存个人哟西数据，并通过手机APP实现与Switch游戏间的联动。此外，会员玩家享受购买数字版游戏的折扣价格与额外的免费游戏。

　　据官方公布的信息显示，首批免费游戏有20款，包括《敲冰块》《气球大战》《超级马里奥》《马里奥医生》《塞尔达传说》和《大金刚》等经典FC游戏。

　　据任天堂财报显示，截至2018年3月31日，Switch全球销量已达1779万，过去一14个月间，Switch平台如《喷射战士2》《怪物猎人XX》等网络联机游戏均可使用免费联机服务。

　　在Switch之前，如XboxOne和PS4都已推出相似会员服务，年会员价格分别约为379元和209元。

任天堂年费会员
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