微软Buid 2018上居然毫无Windows的痕迹

微软在昨天召开了Build 2018全球开发者大会，而令人感到奇怪的是，这家在很多人眼里靠卖操作系统赚钱的公司在主题演讲中完全没有提到Windows，而是大谈云计算和人工智能。其实这没什么可奇怪的，当我们厘清当前微软的业务状态后，就会发现这是再自然不过的事情了。

Windows的地位一再下降

事实上Windows在多年前就已经不再是微软的第一收入来源，而且增长的速度也几乎停止，微软在这块业务上的关注度也越来越低。

在微软去年发布年度财报的电话会议上，高管们甚至没有提及Windows业务的相关内容，而今年的财报也一再表现出Windows业务在整体公司中的尴尬地位。

微软在前不久发布了2018财年第三季度财报，财报显示，Azure云计算业务营收增长高达93%，Office 365业务收入增长42%，Xbox游戏业务收入增长18%，甚至一向冷门的Bing搜索业务都有16%的增长，而Windows业务只增长了4%。

Windows

可以说，目前的Windows已经成为微软最没有前景的业务，它在这个时代的使命已经完成。当然我们不是说Windows会消亡，而是将更多地作为基础支撑性质的产品，而非盈利点。

微软在今年进行了一次重大的业务重组，这次重组直接解散了原来的Windows和硬件设备部门，将Windows操作系统的外壳程序分给了体验与设备部门，Windows核心操作系统平台则分配给了云计算和人工智能平台部门。

这意味着，Windows业务已经不再拥有自己的独立部门了，微软的意图显而易见，就是进一步淡化Windows。这样看来，Build 2018上未提及Windows也就很容易理解了。

科技革命的下一站

在这届Build 2018的CEO主题演讲上，云计算和人工智能成为了完全的主角，这也是微软这艘船驶向下一个时代的方向。

从财报我们不难看出，云计算业务是现在微软最高速增长的一个业务，微软甚至成立了独立的云计算和人工智能平台部门，而这也是目前可见的新技术最前沿的部分。

Azure

而在人工智能方面，微软将主要精力投入在语义分析、AI视觉感知、机器学习等方面，产品上则推出了Cortana、Hololens等，产品化也很积极的。

纳德拉在演讲中介绍，微软在AI上取得的成就，称微软的AI机器学习的阅读性能已经达到88.5%的人类水平，机器翻译的水准已经和人类不相上下。

这其实也很容易理解，所谓操作系统其实就是人机交互，Windows是PC时代的答案，iOS和Android是移动时代的答案，而人工智能语音交互则是微软认为的下一个时代的答案。所以微软并非是放弃了操作系统业务，而是在探索下一个时代应有的系统形式。

可以说，微软的求生欲望非常强，为了能够在下一个时代继续引领世界，可谓是壮士断腕，这或许也是在移动时代积累的经验教训。

总之，从这次的Build 2018可以看出，微软确定了新的方向，Windows已经是上个时代的历史，只有一直向前看才能保持商业帝国的生命力。对比最近的“腾讯无梦论”，或许我们的公司真的该好好思考如何面对未来了。