作弊是作弊者的通行证 游戏外挂的前世今生

本文来自太平洋电脑网

不论你玩什么游戏，总会有这么一群人，他们能够飞天遁地，八百里外一枪击毙敌人，甚至跑得比闪电侠还快——没错，他们就是大名鼎鼎的“外挂玩家”！有一定联机游戏经历的玩家想必对这样的现象都不会陌生，深受外挂之苦的玩家们对他们更是毫无好感——可是，外挂这种东西是从事么时候开始流行起来的，它又是怎样实现的呢？

外挂的起源

游戏修改器是为了修改计算机游戏的规则而制作的程序，早在二十世纪八九十年代，由于黑客破解小组的原因，修改器就已经出现在玩家们视野当中了——当游戏刚开始时，作弊玩家会先装载修改器，并选择启用哪些作弊——然后实现作弊的代码就会被嵌入到实际游戏当中。

不过，这些早期的修改器，更多的是为了展示破解小组的技术实力，并用于破解小组之间技术竞争的——能够实现的功能越多，破解小组获得的评价就会越高（不同于今日的游戏破解小组，这些小组的活动更像是对于游戏程序的非恶意解剖，而不是用于盗版销售和作弊）。

而我们时常听说的外挂，实际上就是修改器的另一种叫法——区别只是，在单机游戏中，这种程序叫做修改器，而在网游中，它则被称之为外挂。

外挂与作弊

本质上来讲，外挂和修改器都是一种作弊行为，在单机游戏中，这种修改器除了加快游戏进程，更改玩家成绩的作用外，并不会造成更多的伤害——虽然一些单机游戏有排名的机制，但相较于拥有大规模的人与人交互/竞争的网游来说，这种对于成绩修改的影响毕竟是有限的，虽然它破坏了设计师设计游戏的初衷，很容易让原生内容的娱乐性丢失，但至少，它并不会给其他玩家带来过多的困扰。

而在网络游戏中，这一情形则有了完全不同的性质——对于核心是PvE的游戏来说，外挂的使用是对其他竞争队伍和玩家利益的损害，不同的玩家在进行游戏时的诉求并不尽相同，具体到PvE的情况中来说，绝大多数玩家来玩是为了体验一段不同的经历和故事的，而外挂的出现无疑是对公共利益的一种损伤——其性质之恶劣堪比在图书馆大声喧哗。

至于以PvP为主的网络游戏中，作弊性质的外挂则更是对“公平竞争”的嘲讽——相较于PvE类型的网络游戏，PvP类型的网络游戏和竞技、比赛有着异曲同工之处——它们的核心都是不同团队/个人之间的竞争和比拼，一如学生时代的考试，竞争的核心魅力和价值正在于彼此之间比出高低——没有人喜欢打一场注定会输的篮球比赛，也不会有人喜欢站在胜利舞台上的人是“借助他力”成功的——事实上，一个健康的游戏环境离不开相对平衡、公正的游戏机制和规则，多数玩家所需要的，其实是一个能够参与并进行下去的娱乐活动。

外挂对于游戏平衡性和他人权益而言，正是一种赤裸裸的践踏行为。

作弊的实现原理

内存改写

最常见的一种作弊方法就是改写具体内存地址当中有用的数据了（即使这样可能会很麻烦）。每次启动的游戏通常不会把数据固定地储存在同一内存地址当中，而且还常常会出现游戏中的一个数值需要用到多个数据的情况，因而跟踪数据就会变得异常艰难——但一旦用这种方法确定了某个内存地址的用处，像是支持DMA（动态内存分配）的外挂/修改器（比如Cheat Engine）就可以反复地对游戏数据进行修改了（而这也是为什么一些修改器/外挂需要在游戏启动后运行才有效的原因）。

同样针对内存修改的还有围绕API展开的方法：一些游戏的启动程序在启动游戏时会加载一个库到游戏的进程当中——这个库会监视动态内存的分配情况，并把它全部记录下来——而通过并行搜索内存，在找到这个库以后，却可以逆向确定所有游戏数据所处的内存地址，从而进行修改——不过，这种修改器/外挂的工作原理同许多电脑病毒/木马的运作机理是一样的，因而在使用它的时候，常常会被杀毒软件定性为病毒/木马（而同样，也有人利用这一点来制作病毒和木马，并以此牟利）。

这种围绕内存展开的作弊手法能够对多项游戏中的数据进行修改，从而大大降低游戏对玩家水平的要求。

Aimbots and triggerbots

Aimbots（有时称为“自动瞄准”）是一种用于多人第一人称射击游戏的辅助作弊方式，用于向玩家提供不同级别的自动目标获取。虽然这种作弊手法在第一人称射击游戏中最为常见，但它们同时也存在于其他游戏类型当中，并且有时还会与TriggerBot（自动射击）一起使用，当对手出现在玩家的视场或瞄准区域时，Aimbots就会自动锁定目标，而TriggerBot则会帮助玩家自动射击目标。

Aimbotting的实现原理其实很简单——每个玩家的游戏客户端都会收到关于所有其他玩家的数据（无论他们是否可以真的看到），而Aimbots要做的则仅仅是确定目标相对于玩家的位置，并将玩家的武器指向目标而已。

这样一来，无论对手是躲在墙后还是在遥远的天边——理论上来说作弊玩家都是可以直接“看”到的。不过，这种粗暴的做法是很容易被旁观者发现的（更不用说含有回放功能的游戏了），程序非自然的精确定位相较于玩家的反应速度而言有点过于“强悍”了。

因而，能够通过一些手段来隐藏作弊手法的外挂也就应运而生了——比如能够通过延迟发射来掩盖作弊事实的修改器。

此外，如影响玩家移动速度，物品数量，始终让敌人在雷达或地图上显示等类似实现原理的外挂也都可以被通俗地称为“Aimbots程序”。

简而言之，无论是单机游戏的修改器还是网游的外挂，其本质上都是对内存或数据流中的数据进行修改，以达到作弊目的的，而作弊，特别是对于网游来说，自然是任何一个参与活动的玩家都不愿意看到的——没有人会希望自己的权益受到损害——公平对于良好的公共环境有着不言而喻的重要意义。

竟然真的有厂商鼓励作弊行为？

说了这么多，相信大家对于外挂的性质和存在方式也有了一定的概念了吧，对于玩家个人的作弊行为，虽然无法完全杜绝，但只要一个游戏环境能够限制住作弊玩家的数量，作弊对于多数玩家来说，就不会造成过大的影响——而这也是一款能够持续运转下去的网络游戏，所必需的条件之一。

而火热销售的游戏产品也同样推动了硬件产品的销售——像是因为要提高画面质量而越做越大，动辄几十GB的3A游戏，无形中就带动了用户扩容电脑硬盘容量的需求——这自然也是制作商、发行商，甚至硬件厂商所喜闻乐见的。

因而对于硬件厂商而言，维持玩家游戏环境也是同样重要的——维持游戏环境的良好体验和公平性，一般而言，是符合多方利益的——至少，哪怕是嘴上说说，为维持自身的正面形象，厂商对于作弊行为的打击态度也是玩家所喜闻乐见的——反之则无疑是在给自己添加污点，因而通常的逻辑都是，作弊是个人行为，制作商和运营商，以及其他有相关利益的厂商，是应该打击作弊的。

国外游戏市场甚至为了打击作弊行为，还衍生出了专门研究反作弊系统的分支体系——自从雅达利时代开始，几十年间，就没有厂商会主动往自己身上泼污水，在公共场合支持作弊的。

但如此匪夷所思的事情居然真的就发生了——众所周知，不久前戴尔在发布会上，竟然公然当着一众记者的面，拿外挂来宣传自家的硬件产品，令人愕然。

本来《绝地求生》的游戏环境就已经够糟糕了，各种飞天大神如入无人之境，恶劣的游戏环境让人无比痛苦——任何一个负责任的厂商都不会选择在这个时候借助外挂来宣传自家产品，这不仅仅是对自身形象的一种损伤，同时也是对玩家们的深深伤害。

对于公平竞技的支持，最大的受益方其实还是支持者自己——如若对作弊行为装作熟视无睹，那么像“我做个弊怎么了？玩游戏嘛，别当真”这样的话语只会越来越多，乌烟瘴气的游戏环境本该是大家所深恶痛绝的事情，但纵容作弊行为却会让这种情况成为常态。

正如没有一个体育爱好者会喜欢黑哨，一个真正喜欢游戏和与人交往的人也不会喜欢作弊者，公平竞技对于维持良好游戏环境有着重要的意义，而背离这一精神则无异于对玩家们的背叛。

事后戴尔及时作出了道歉，且态度非常的诚恳。虽然这在一定程度上挽救了戴尔的品牌形象，但影响依旧是存在的，作为一家在游戏PC市场执牛耳者，戴尔应该做的不应该是在宣传方面打擦边球，而是认认真真把产品做好，毕竟做为有Alienware经典游戏产品的厂商， 消费者对产品本身质量的期待很大。当然，Alienware的游戏本、台式机本身已经非常不错了，是很多玩家梦寐以求的游戏设备，而我们的希望是它能够更好。

尾声

外挂和修改器对于游戏公平和玩家对于业界/厂商的信任感都有着巨大的伤害，而一些伪装成修改器的病毒/木马也对计算机信息安全有着不同程度的危害，普通玩家在受害之前根本无法区分二者之间的区别——因而杜绝伤害和危险的最佳方法，正是杜绝一切意义上的作弊行为，这不仅关乎到玩家和厂商的共同权益，也同时对个人计算机信息安全是一种保障，为了让自己喜欢的游戏能够健康地运营下去，秉持体育精神、放弃外挂自然是值得的。