独家:联想整合智能手机与PC业务 成立智能设备集团

联想集团董事长兼CEO杨元庆

新浪科技讯 5月8日上午消息，新浪科技独家获悉，联想集团董事长兼CEO杨元庆今日发出内部架构调整邮件，宣布成立智能设备集团，简称IDG。原有PCSD和MBG两大业务集团被合并至其中。PCSD业务主要面向于电脑与智能设备，MBG业务主要面向于手机。

杨元庆在邮件中表示，互联网正在发生着巨大的变革，越来来越多的智能设备正在诞生，面向未来要不智能设备推向新高度、

从邮件中可以看到，虽然整合为IDG智能设备集团，但MBG移动业务和PCSD电脑与智能设备业务依然由相关原有负责人负责。其中手机业务的中国区部分，由曾经的“ZUK掌门”常程接管。原MBG负责人乔健，将接替即将退休的联想集团副总裁罗大卫，负责首席市场官（CMO）的职位。

在LePhone手机时期，联想曾经把手机压货给PC渠道，由于技术和调整有限，导致PC渠道和联想手机很难磨合。在智能手机兴起后，联想就不敢再利用PC渠道为手机业务助力，此次架构调整，或许对今后联想手机渠道有一些变革性的影响。（于泽）

附：杨元庆内部信全文

加速智能化转型，引领智能物联新时代

各位同仁，

在刚刚过去的4月份，我们在全球各站的誓师大会上与大家交流，你们对联想的激情和热爱让我深受感染！

正如我与大家所分享的，我们所处的行业正在经历重大变革，从PC互联网、移动互联网过渡到智能物联网（智能IoT）的新阶段。越来越多的智能设备正在诞生，越来越多的数据正在产生，这些将让我们的工作、生活，所处的社会和整个世界越发智能。我们是PC市场的领导者，并且在移动互联领域奠定了扎实的基础。面向未来，我们要把“智能设备（智能IoT）+云”的业务推向新的高度。

基于此，我们将对组织和资源进行相应的调整，成立智能设备集团（Intelligent Devices Group，简称IDG），把PCSD和MBG整合在一起，由Gianfranco领导。这让我们能够充分利用从单一业务向多元业务转型过程中一直在建设的共享平台，加速技术融合（特别是计算技术和通信技术），让我们的各类设备变得更加智能和无缝协同。

在IDG内，MBG的相关调整为：

Sergio Buniac，高级副总裁兼摩托罗拉业务总裁，将继续领导MBG海外业务，向Gianfranco汇报，并继续担任LEC成员。他将带领团队聚焦在有竞争优势和盈利能力的市场深耕做透。

与此同时，常程，现任MBG中国产品副总裁，将担任MBG中国业务代理负责人，向刘军汇报，这将有助于更好地利用联想品牌在中国市场的优势，以及PCSD中国区正在打造的新零售平台。刘军将继续领导中国区，向Gianfranco汇报，并继续担任LEC成员。

与此同时，DCG为人工智能提供另一关键要素——计算力及其基础设施，我们将加快发展“基础设施+云”的业务。DCG的组织和战略都将保持不变。

此外，我们承诺通过IoT、大数据和人工智能技术建立起垂直行业智能化解决方案的能力。

在战略越来越明确的同时，我们将继续推动客户导向的转型深入。我们的市场营销将更加专注于与客户互动和充分利用数字化营销方式推动实实在在的营收增长。在实践新方式的过程中，领导全球市场工作8年多的David Roman将退休离任，乔健将担任全球首席市场官和市场营销高级副总裁。Dilip Bhatia将双线汇报给Gianfranco和乔健，继续领导PCSD和公司整体的客户体验工作。

乔健在联想最初从事的工作即为市场营销，在这个领域积累了深厚的专业经验，是联想受人敬重的市场领导人。她也曾担任过集团战略及规划负责人和集团人力资源负责人，在联想的全球化过程中起到了关键的作用。最近负责移动中国业务的经历让她对端到端的业务运营有了更深的见解。这些多领域的丰富经验让她能够更好地运用市场营销资源为公司整体战略的执行提供支持。

在此，我要感谢David在联想多年的工作和付出。在他的领导下，联想从一个仅在中国享有盛名的公司转变为全球范围内广受认可的品牌；从无缘世界顶级品牌排名，到连续三年登上Interbrand Top 100榜单！请和我一起祝福David在今后的人生旅程中一切顺利。

随着新的组织与战略的匹配到位，让我们拧成一股绳，全力聚焦于战略执行和客户导向，加速向智能IoT和智能化时代转型！

谢谢！

联想集团董事长兼CEO 杨元庆