PC的路在何方？如今笔记本电脑市场发展到底怎样

本文来自太平洋电脑网

笔记本电脑经过多年的沉淀，其发展已经已经趋于平缓，并且笔记本电脑市场近年来受到了来自智能手机、平板电脑的冲击，其发展已经逐渐进入瓶颈。PConline消费数据中心已经整理出相关数据，那么现在笔记本电脑市场究竟如何呢？我们一起来看看吧。

今年3月份的笔记本电脑热门品牌关注度比例，相较于2月份变化很小。联想依然位居榜首，华硕、ThinkPad、戴尔、惠普等笔记本行业中的“老炮儿”紧随其后。值得注意的是，华为因为在2018年2月底推出的MateBook X Pro因为其较为极致的全面屏设计和按键式的摄像头受到的关注有了较为明显的增长。

纵观2018年03月热门笔记本品牌情况，联想以15.24%的关注度位居榜首

笔记本品牌的关注度除去新上榜的华为，没有发生明显变化

今年3月份受关注度较高的笔记本电脑华硕灵耀S4000UA拔得头筹，联想Yoga 730、戴尔灵越游匣紧随其后。华为 MateBook X也取得了不错的好成绩。通过对比下图中产品的配置与价格，可以较为清晰的了解到，现在大部分用户还是比较关注性价比较高的产品。较为明显的就是受关注度TOP10产品中，搭载7代酷睿要多于8代酷睿的产品，可以见得笔记本电脑的性能已经不是用户最为关注的点。

在购买笔记本电脑的年龄段中，21-30岁年龄段占比达到了42.1%，根据年龄段占比可以推测出，购买笔记本电脑最多的人群应为应届毕业生和职场新人。并且21-40岁占比达到了77.1%在这个年龄段的人群，已经清晰的构成了了解产品的主要购买人群。

并且现在关注轻薄本的人群占比已经达到了37.26%，关注商务本的人群占比达到了28.7%，而游戏本的关注度排在这两者之后为22.82%。可见现在人们购买笔记本电脑主要是用作办公。选择游戏本的人群大部分为学生，相较于笨重的台式机，游戏本的便携性还是有很大优势的。

2in1电脑和变形本关注的人相对较少，这类型的产品不太适合办公使用，它们的性能也不足以支撑我们平时玩游戏使用。单纯的轻薄便携，以及不同的使用体验为它们的卖点。相对于主力购买人群——应届毕业生和职场新人，它们并不是首选。

在笔记本CPU的关注度方面，第七代酷睿共占比54.9%。除去相比于第八代酷睿处理器第七代酷睿更具有性价比的原因外，和标压处理器刚刚上市也有很大的关系。如今第八代标压处理器上市后，相信第八代酷睿处理器的关注度一定会有一个较为明显的提升。

搭载AMD处理器的笔记本电脑相对较少，曝光度也远比不上酷睿处理器。所以APU的关注度占比相对较低，不过锐龙系列上市后的反应还是蛮不错的，如果AMD保住这股势头，这个比例应该也有相应的提升。

右下图可以明显的看出，用户关在4000-6999价格区间的关注度占比达到了50%以上，笔记本的市场中最大的蛋糕还是在中端机这一部分。这段价位的产品，一般都拥有较高的性价比，并且在硬件性能方面足够支撑我们日常的使用。在外观和工艺方面也有不错的表现，并且笔记本电脑的主力购买人群为应届毕业生和职场新人，中档笔记本电脑正好符合了他们当前的需求。

在不同类型笔记本中，受关注度TOP3的产品， 价位有着较大的区别2in1产品和变形本的受关注的产品价格要远远高于另外三类主流产品。可见购买这两者产品的人群购买力相对较高，极致的使用体验才是他们所追求的目标。另外受到关注度较高的游戏本、轻薄本、商务本，其受到关注较高的产品价格主要是在该类型产品的中档位置，可见这几类产品主要以实用为主，大部分用户较为重视性价比。

PConline评测室总结

笔记本电脑在智能手机爆发后一直没有较为明显的进步，其核心技术、配件的更新换代对于产品性能的提升对于我们日常的使用并没有产生较为明显的影响。且笔记本电脑的使用寿命较长，在不影响日常使用的情况先更换新产品的意义并不大。所以笔记本电脑在现有技术下不会有较大的变化，笔记本电脑甚至到整个PC行业想要进一步的拓展市场，吸引用户还是要靠全新技术的推动。例如华为较为极致的全面屏、精致的工业设计、按键式的摄像头设计，不过这些“新”技术在科技行业并不新鲜，只是使用在笔记本上面还是较为吸引眼球的。

参考数据

相对于女生，男生更加关注科技类产品