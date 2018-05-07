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华擎郁闷！第一款显卡刚问世被AMD“封杀”

华擎郁闷！第一款显卡刚问世被AMD“封杀”
2018年05月07日 07:19 快科技
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　　今年3月29日，主板大厂华擎正式进入消费级显卡市场，推出了覆盖Radeon RX 550到RX 580的多款AMD产品，品牌标识为Phantom Gaming系列。

　　不过，TMHW德国分站的记者发现，定于4月19日开卖的Phantom却没能登陆欧洲市场。

　　经整理后发现，Phantom Gaming仅少量出现于日本、巴西等地，中国大陆、台湾地区、北美、欧洲等均不见踪影。

　　一名华擎员工对此回应，“The problem for me is that AMD has not agreed us to sell in EU， that is really a pity”，翻译过来就是，问题在于AMD尚未同意我们在欧洲市场销售显卡产品，实在是遗憾。

　　由于北美官网也没有华擎显卡在列，一些硬件媒体对Phantom登陆美国同样不看好。

　　其实华擎的PG显卡亮点也不是很多，包括缺失当下主流的RGB“光污染”、多风扇等，还因为外形撞脸七彩虹iCafe系列，而被怀疑是同样出自Chaintech（承启）代工。

　　另外，我们结合NVIDIA刚刚叫停GPP这件事来看，难道真是巧合？背后会不会是AMD从保护老队友的利益出发，挥动指挥棒平衡呢？

华擎AMD显卡
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