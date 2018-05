华擎郁闷！第一款显卡刚问世被AMD“封杀”

今年3月29日,主板大厂华擎正式进入消费级显卡市场,推出了覆盖Radeon RX 550到RX 580的多款AMD产品,品牌标识为Phantom Gaming系列。

不过,TMHW德国分站的记者发现,定于4月19日开卖的Phantom却没能登陆欧洲市场。

经整理后发现,Phantom Gaming仅少量出现于日本、巴西等地,中国大陆、台湾地区、北美、欧洲等均不见踪影。

一名华擎员工对此回应,“The problem for me is that AMD has not agreed us to sell in EU, that is really a pity”,翻译过来就是,问题在于AMD尚未同意我们在欧洲市场销售显卡产品,实在是遗憾。

由于北美官网也没有华擎显卡在列,一些硬件媒体对Phantom登陆美国同样不看好。

其实华擎的PG显卡亮点也不是很多,包括缺失当下主流的RGB“光污染”、多风扇等,还因为外形撞脸七彩虹iCafe系列,而被怀疑是同样出自Chaintech(承启)代工。

另外,我们结合NVIDIA刚刚叫停GPP这件事来看,难道真是巧合?背后会不会是AMD从保护老队友的利益出发,挥动指挥棒平衡呢?