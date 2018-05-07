谷歌Pixelbook的瑞典家具式美学：不只看硬件

本文来自爱范儿

正如最初苹果产品曾从德国设计师 Dieter Rams 设计的博朗家电产品寻找灵感，为电子产品找到一种更友善，得以融入家庭的设计形态，Google 的硬件部门如今也在尝试做相似的事情。

我们从室内设计、时装和家具设计中获得灵感，并将其用在产品的配色方案上。

Google 硬件设计部创意主管 Alberto Villarreal 在接受 Digital Trends 采访时说道。

（Alberto Villarreal）

当他带领设计 Pixelbook 时，其中一个目标就是让 Pixelbook 能够更好地融入到我们生活的环境中。虽然来自墨西哥，但 Villarreal 却是在瑞典学习设计，受到了北欧风格的影响。

让人更快乐的美学

我们非常刻意地选取了明亮的浅色，这样的话，当我们打开电脑，看到键盘和触控板时，心情也会好一些。

Villarreal 解释。

除此以外，Pixelbook 还沿用了从 Pixel 手机设计延伸开来，如今已经成为 Google 硬件其中一个标志性设计元素的“材料分割（material break）”——以两种不同材料组成一个平面。

（智能音箱和手机设计上的“材料分割”， Wallpaper）

在电脑屏幕背部，你可以看到和 Pixel 手机背面相似的双色背板，一边是玻璃，一边是铝合金。打开电脑后，这个颜色分割延伸至电脑的操控面板上。

我们也想通过这个视觉方式告知用户，哪一部分是什么功能。 前面（手托）的白色，铝合金上的灰色键盘，是要在视觉上区分哪里是放置手部和用触控板的，哪里是用于打字的。

事实上，就在上个月，Google 的硬件部门还非常“不务正业”地跑去参加了家居设计届盛典米兰家具展。

（图自 Wallpaper）

Google 以“Softwear”为主题设展，呈现在家居环境中，Google 硬件是如何柔和地融入到其中。

（找到其中的 Pixel 手机、Pixelbook 和 VR 头设么？图自 Cool Hunting）

让产品更实用：电脑和平板结合，不应止步于硬件

宣扬“民主设计”理念的宜家，也许是我们最熟悉的瑞典设计代表了。

据位于巴黎的瑞典研究院理事 Ewa Kumlin 总结，不止是宜家，大部分“瑞典设计”都是以友善和民主为出发点：为满足日常生活需求而设计，为所有人设计。

有时候，为了使用特定应用，我们就得拿出手机。我们让硬件和软件的设计团队合作，努力将台式设备和移动产品两者结合。

为了让 Pixelbook 可在充当手提电脑和平板时都能拥有好的体验，Villarreal 和团队并没有直接将屏幕部分做成可 360 度转动的形式，而是为不同应用场景设置了相对应的转换形式。

此外，电脑上的部件大多都被赋予了多于一种功能，以适应转变的需求。

譬如，触控板两边的白色部分用上了一种软硅胶材料，作为手提电脑用时用来垫手，撑作帐篷状时则是支撑点，变为屏幕直面朝上键盘朝底时，则担当缓冲，避免键盘直接触碰桌面。

而内置麦克风那，除了用来放置麦克风，同时还负责显示电源的 LED 显示。

硬件之外，Google 还在全力结合 Chrome OS 和 Android 系统，为移动端和电脑寻找一套相通的语音。

Google 产品部负责人 Trond Wuellner 坦言，如今的 Chrome OS 作为一个触屏系统的体验远算不上完美，但如今内部团队的合作紧密度却是前所未有的。

总结下来，被不少媒体称为“史上最强（gui） Chromebook”的 Pixelbook 更像是 Google 电脑/平板产品研发道路上的一个开端而非终点：它认清了团队在美学和功能上的目标，但要用户掏出 999 美刀来买，还是需要很多信仰加成。