CPU开盖值不值？解开封印的瞬间什么都值了

8700K测试版的出现令锐龙1800x迎来劲敌

关于这颗8700K开盖的过程与前后温度测试内容我们已经有相关文章解决硅脂U的烦恼 i7 8700K 开盖换液金实录，感兴趣的朋友可以前往观看。另外预告一下，我们已经在最近为i9-7980XE进行了开盖更换液金的操作，后续测试等内容成熟后我们会发布多篇文章，敬请期待。那么下面由我来为大家详细介绍一下8700K的体质问题以及实际使用的性能表现，目前正值Ryzen 2000系列上市，大家在看完本文后应该就会知道8700K的价值所在了。

早在8700K上市前ZOL评测室便拿到了测试版产品，不同于过去许多CPU的测试版体质优良，8700K的测试版普遍表现不如盒装正式版产品，但许多关注8700K的玩家对于这颗处理器的认识都是建立在早期ES版的表现上的。

ZOL所拿到的那颗ES处理器在超频5GHz时电压需要给到1.42v才能保证稳定通过各类测试，相比于七代酷睿产品来讲表现比较一般，但当时我们在1.5v内继续尝试却能够冲击到5.3GHz开机，这个表现已经印证了八代酷睿在风冷/水冷极限频率方面的强悍实力了。

i7 8700K测试版

CPU的发热量与主频之间是呈指数式增长的，当达到5GHz及以上的高频时，CPU的核心电压对于最终的温度表现会起到非常关键的作用。然而那颗ES版本的8700K即使在1.38v的电压下仍不能稳定运行，这也导致了我们当时所使用的280mm冷排水冷都无法在高压测试环境中保证压制住高温。

不过8700K ES版的性能表现却仍旧带给了我们震撼，毕竟六核心处理器达到5GHz以上还能够正常跑分在过去是难以想象的，我们对于后续正式版全面上市充满了期待，毕竟这是一款英特尔用来对抗AMD Ryzen处理器的利刃，势必会在市场上掀起一波激烈交锋。

盒装正式版处理器带来了远超ES版的优良体质

8700K盒装正式版上市后不久，我们便购置了板U套装，主板为华硕ROG STRIX Z370-F GAMING。这颗盒装正式版的体质表现当时十分出乎预料，因为有ES版的前车之鉴，我们对于它的日常使用频率并没有非常高的期待，但最终的结果却非常喜人。

CPU外部已经被烤干的硅脂

这颗8700K在5GHz@1.25v便能够开机运行，1.28v能够稳定通过各种测试，而日常的绝对稳定使用则需要1.3v。相比于ES版来说，超过0.1v的电压下降令它能够保证日常使用70度以内，以及主流游戏温度80度基本以内，真正做到实用。而超频潜力方面，这颗处理器的极限超频上限也是5.3GHz@1.45v，能够运行部分测试，但是即使电压给到1.52v也无法做到5.4GHz开机，极限与ES版基本一致。

i7-8700K在去年冬天的单拷FPU表现

北京11月的冬天其实并没有冬日的感觉，标准的办公室室温使得8700K的极限拷机温度只能用还好来形容。因为负载的不完全均匀以及内部硅脂的导热差异，六个核心达到了最大9度的温差，虽然最热的核心也能够保持在89度，但这已经为下文埋下伏笔了。

5GHz的六核十二线程处理器性能表现是相当可观的，虽然多线程方面与十几核心的处理器有明显差距，可单线程的性能表现却已经是目前的最顶级水准。单核性能对于目前电脑的运行表现是能够起到关键作用的，无论是日常开启各类大型软件、多个弹幕视频直播，还是玩一些RTS/MMORPG类游戏都能将这5GHz发挥得淋漓尽致，真正能够做到最佳的流畅度。

半年后核心间温差过大，开盖进入日程

但当半年时间过去以后，由于CPU内部硅脂老化严重，在拷机时虽然部分核心能够维持90度附近，可是却有一个核心瞬间达到100度，虽然日常的使用和游戏娱乐温度仍旧可以接受，但为了后续进行一些高压力测试，开盖事宜也就提上日程了。

开盖更换液金后的拷机表现

开盖后的拷机温度表现在预料之中，相比于开盖之前来说整体下降了10度出头，基本控制在80度附近，但重要的是各核心之间的温差有了明显下降，开盖前瞬间100度的问题被解决了。

既然温度有了良好的改善，我们便再次进行了超频潜力方面的测试。很遗憾的是这颗处理器仍旧无法冲击5.4GHz，并且1.28v下使用了两天后仍旧出现了一次蓝屏，看来开盖操作对于温度之外并没有什么改善。

在高室温环境下达成1702cb的多线程成绩

比较可喜的是，虽然五月前公司室温达到了30度以上，但这颗8700K仍然在Cinebench R15中以5.2GHz@1.39v加上双通道DDR4 4000MHz CL18内存达成了超过1700cb的多线程性能，也算是对得起这顿折腾了。

那么今天的分享就到这里了，希望能够对大家有所帮助。不过要说明的是，对于普通玩家来说开盖的操作我们仍旧不推荐，虽然8700K的开盖操作并不是非常难，可还是存在一定风险。建议有意冲击高频跑分的玩家进行尝试，在极限高频下温度或许是最难冲破的壁障，DIY的乐趣尽在其中。