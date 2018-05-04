MacBook Air跳票？对于供应厂商产生较大影响

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据苹果供应链方面人士透露，苹果可能会推迟2018年预算型MacBook Air的批量生产，从原定的第二季度推迟到今年下半年。并且在苹果于第三季度发货之前，他们将面临高材料库存和低产能利用的风险。知情人士称，苹果已经通知其供应链合作方，表示2018年新款笔记本电脑的大规模生产将于今年下半年开始，但并未解释推迟生产的原因。有些合作方猜测，推迟生产的原因可能是一些关键组件出了问题。

苹果最新的MacBook Air将采用更纤薄的设计，并搭载Retina高分辨率屏幕和英特尔的最新版本笔记本电脑处理器。市场观察人士推测，新机型的单位售价预计将从999美元下调至899美元或更低至799美元，价格的下调或可促进MacBook系列在2018年的销售量，至少提高10%左右，从而重新获得Chromebook电脑抢占的部分市场份额。

这就造成了，有些已经准备好应对第二季度生产的MacBook Air供应链厂商，将在第三季度交付产品之前面临低产能利用率的问题。