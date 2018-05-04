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2018 Windows 10更新四月版设备遭间歇冻结 微软回应

2018 Windows 10更新四月版设备遭间歇冻结 微软回应
2018年05月04日 07:24 IT之家
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　　昨天IT之家报道，部分用户在升级到2018 Windows 10更新四月版后，使用诸如谷歌Chrome浏览器时会遭遇设备间歇性冻结问题。虽然官方尚未提供修复程序，但现在看来微软已经意识到了这个问题，并将于5月8日发布解决方案。

　　IT之家报道，有用户反馈，升级2018 Windows 10更新四月版系统过程非常顺利，但几个小时后，遭遇到了谷歌Chrome浏览器间歇冻结设备的问题。笔记本电脑不会有任何按键响应，并且在鼠标光标移动时，该软件也不响应任何点击。甚至连Ctrl + Alt + Del救世主大法也不起作用。

　　网友总结的唯一解决方法是关闭机器盖子并重新打开它，或者尝试Windows按键顺序（Windows + Ctrl + Shift + B）来唤醒屏幕。有些人称在Chrome中关闭硬件加速似乎可以解决问题，但这并不完全能够解决所有人问题。

　　现在微软做出了回应，称在Windows 10更新四月版使用Cortana或者Chrome浏览器时会遭遇冻结设备问题。并建议采取类似网友的临时解决方法，并且承诺将开发下一个修补程序，“目标是将其包含在下一次每月定期更新中‏”。

　　而下一次定期每月更新是指5月8日，这也是本月的周二更新补丁。

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