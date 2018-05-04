新浪数码> 笔记本> 知识 > 正文

PC涅槃重生！高性能轻薄本成希望之星

PC涅槃重生！高性能轻薄本成希望之星
2018年05月04日 07:22 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　根据市调机构IDC的数据，2018年中国PC市场销量约为5318万台，比上年下降1.2%。虽然PC市场整体依然走低，但是最近5年来，中国乃至全球PC市场都在逐渐走出低谷，复兴在即。

　　IDC预计，2019年PC市场就有希望实现增长，结束2013年以来长达六年的持续下跌，而且此后每年都有望维持1%左右的增长。

　　IDC认为，在消费PC市场上，除了这几年表现亮眼的游戏笔记本、超轻薄笔记本，未来五年高性能轻薄笔记本将获得显著成长。

　　所谓高性能轻薄本，IDC定义了两类，其一是极致超轻薄本，特点是厚度不超过15毫米，其二是大众高性能轻薄本，特点是处理器采用AMD Ryzen 7/5或者Intel Core i7/i5，四核心，热设计功耗不超过35W，显卡至少是AMD Radeon 525/Vega8、NVIDIA MX110、Intel Iris，厚度方面触摸屏不超过22毫米、非触摸屏不超过20毫米。

　　IDC指出，高性能轻薄本将主要锁定“跨场景适配”需求度较高的群体，即强调一台笔记本支持工作、学习、娱乐等多个场景，既能应对相应场景需求，又因其轻薄便携而可在多个场景间轻松无缝切换，整体特点包括：出色的运行速度、优质的游戏娱乐体验、低功耗长待机、轻薄便携。

　　IDC预计，极致超轻薄本2017年的占比只有9%，未来将持续增长，2022年可达27%。

　　大众高性能轻薄本则将从13%升至38%，成为主流之选。

　　另外，大众高性能轻薄本在商用笔记本市场上的比例，也将超过40%。

高性能轻薄本PC
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有