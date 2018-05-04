PC涅槃重生！高性能轻薄本成希望之星

根据市调机构IDC的数据，2018年中国PC市场销量约为5318万台，比上年下降1.2%。虽然PC市场整体依然走低，但是最近5年来，中国乃至全球PC市场都在逐渐走出低谷，复兴在即。

IDC预计，2019年PC市场就有希望实现增长，结束2013年以来长达六年的持续下跌，而且此后每年都有望维持1%左右的增长。

IDC认为，在消费PC市场上，除了这几年表现亮眼的游戏笔记本、超轻薄笔记本，未来五年高性能轻薄笔记本将获得显著成长。

所谓高性能轻薄本，IDC定义了两类，其一是极致超轻薄本，特点是厚度不超过15毫米，其二是大众高性能轻薄本，特点是处理器采用AMD Ryzen 7/5或者Intel Core i7/i5，四核心，热设计功耗不超过35W，显卡至少是AMD Radeon 525/Vega8、NVIDIA MX110、Intel Iris，厚度方面触摸屏不超过22毫米、非触摸屏不超过20毫米。

IDC指出，高性能轻薄本将主要锁定“跨场景适配”需求度较高的群体，即强调一台笔记本支持工作、学习、娱乐等多个场景，既能应对相应场景需求，又因其轻薄便携而可在多个场景间轻松无缝切换，整体特点包括：出色的运行速度、优质的游戏娱乐体验、低功耗长待机、轻薄便携。

IDC预计，极致超轻薄本2017年的占比只有9%，未来将持续增长，2022年可达27%。

大众高性能轻薄本则将从13%升至38%，成为主流之选。

另外，大众高性能轻薄本在商用笔记本市场上的比例，也将超过40%。