佛系互联网人需要一台 20多年前的Mac电脑

本文来自爱范儿

一周之内我两台办公用的 MacBook 和 MacBook Pro 相继报销，现在我用着第三台 MacBook Pro 来写这篇文章。

作为一个大部分工作时间都在码字的科技媒体编辑，我对数码产品的要求却一点也不高。就以电脑来说，只要内存足够不卡顿就足矣。

（图自：CNET）

因此当同事们在为某款处理器和显示器大喊‘amazing！’时，我内心却没有丝毫波澜，我大概也是个佛系互联网工作者吧。

如今数码产品的功能设计越来越繁杂，即便是简洁如苹果也容易让人沉迷。最近 Fast co.design 一位编辑在尝试使用老版的 Macintosh 操作系统，这样复古的体验甚合我意。

黑白界面是一种禅意

诞生 30 多年前的 Macintosh 操作系统跟现在的设备基本难以兼容，于是 Fast co.design 编辑 Mark Wilson 是通过互联网档案馆（ Internet Archive ）上的 Web 浏览器运行。

Mark Wilson 使用的系统版本是 MacOS System 7.0.1 ，发布于 1991年，从 7.6 版本开始 System Software 就正式更名为 Mac OS。

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当你使用 Macintosh 操作系统，视觉交互上最明显区别就是整个界面都是黑白的，以及无数肉眼可见的像素点颗粒。

如今的电脑支持的色域越来越广，分辨率越来越高，但我们是不是真的需要这么多的色彩呢？爱范儿曾经介绍过 App 设计中几个容易让人上瘾的原因，其中一个就是色彩。

有研究表明人眼对暖色调比较敏感，尤其是明亮的红色。因此你能看到越来越多的 App 图标都转向明亮艳丽的设计风格，以及那个时常令人抓狂和焦虑的小红点，都是在遵循这个原则。

这样的颜色设计与‘老虎机’等赌博机器上色彩绚丽的灯光是一个道理，Mark Wilson 在体验 Macintosh 操作系统也感叹：

老版的 macOS 让我们现在的手机和电脑看起来就像老虎机。

黑白的界面确实有可能让人的心更加平静，获得更高的专注度，这也是写作软件 Ulysses 的黑白写作模式受欢迎的原因之一。

（Ulysses 界面，图自：Mac Rumors）

虽然色彩只有黑白，但是 Macintosh 的图形界面依旧经典。这其中很多都是被称为‘icon 之母’Susan Kare 设计的。

（Susan Kare 为 Macintosh 开机画面设计的 Happy Mac，图自；Fast Co。 Design）

Mac 上 command 键，以及苹果早期的 Macintosh 图标，MacPaint 界面和 iPod 初代的字体，还有小时候我们在 Windows 系统上玩得津津有味的纸牌游戏‘空当接龙’，都出自 Susan Kare 之手。

（Susan Kare 为苹果设计的部分图标）

Mark Wilson 在体验后表示如果这种黑白界面用在 iOS 和 Android 系统上感觉可能会很糟糕，但如果有操作系统专门为这种黑白界面设计那应该会很不错。

当然这种体验可能也只有佛系网民能接受，就像 Mark Wilson 说的：

使用旧版 Mac 是一种纯粹的禅意。

操作体验：考验的是耐心

作为 20 多年前的操作系统，这版 macOS 的功能不比十多年前的功能机多多少，但是和功能机一样，作为一部电脑的功能基本都齐了。

在办公软件方面， word 和 Excel 都有了，还有 Macintosh 第一款排版软件 Adobe PageMaker 和绘图软件 MacPaint 和 MacDraw。

此外还有计算器、记事本、剪贴簿等功能。对了，还有一些小游戏，比如征服世界的游戏军事类游戏 risk ，以及一款拼图小游戏 Puzzle。

而在 UI 交互方面，任务切换和窗口打开关闭都采用了线框伸缩的动态效果，而且打开新任务的响应也比较缓慢，要等一个‘小时钟’的 icon 转动一会儿后才会显示。

如果你拖动文件夹，会有一个文件夹的轮廓跟着移动，这大概是因为当年的 Mac 系统处理动态图形的能力还比较有限。

这样的系统几乎不可能产生像抖音一样让你‘行为上瘾’的应用，令人捉急的反应速度在现在这个瞬息万变的互联网时代注定被淘汰，当然无法作为一款生产力工具。

但这样的设计风格还是会有它的受众，所以只有打电话功能的极简手机 Light Phone 已经出到第二代，iPhone SE 2 这样的小尺寸手机仍然备受期待，甚至有些手机用户主动把界面变成黑白色。

（ Light Phone ）

这些用户想要的或许并不真的是一部功能简单的手机，他们需要的更可能是可以把繁杂的信息简单化，能让用户更快更有效率地将事情处理好的设计，减缓信息过载带来的焦虑。

佛系互联网人需要的不是一台运行老版 macOS 的电脑，而是一台让我专心完成工作不用为其他功能和设计分心的设备。

拖稿的理由又多了一个。