外媒：苹果MBP蝴蝶式键盘非常不靠谱

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2016年末更新的新款Macbook Pro带来了许多业界领先的工业设计，包括 Touch Bar多点触控式OLED键盘栏，Touch ID以及更大的Trackpad触控面板。不过对于更紧凑的短键程蝴蝶式结构键盘设计，苹果用户的评价褒贬不一，外媒BGR发现许多用户都认为新型蝴蝶式结构键盘有缺陷，除了模糊不精确的反馈感之外，还非常容易出现故障，总之十分不可靠。

外媒BGR报告了一则用户例子，Casey Johnston在数月前发现其MBP键盘的空格键不能正常工作，在向苹果天才吧评估三次后，问题仍然存在。Casey Johnston称第一次送修天才吧的回答是“可能内部有尘埃”，经过维修后他在数月内经历了两次同样的问题，而且每次的回答都一致，在第三次他向天才吧员工提问“如果每次都因为一粒尘埃，那你还不认为这是设计问题吗”

据AppleInsider报道，有统计显示苹果重新设计的MBP机型的键盘故障几率两倍于传统的剪刀式结构键盘设计。苹果支持的帮助文档建议维修时使用压缩空气来清洁键盘内部。