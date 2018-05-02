视网膜将给MBA续命 第八代CPU苹果电脑惨遭延期

苹果MacBook Air在被冷落多年之后，更新早已被提上议程。但原本6月份进行WWDC开发者大会上，苹果似乎并不着急将其发布，正式推出时间可能会延期到第三季度之后，即便如此，MacBook Air在今年迎来全面更新已经板上钉钉。

从目前的消息来看MacBook Air会用上第八代英特尔CPU，这意味着笔记本本身的散热系统需要加强的同时，也会获得将近40%的性能提升。由于核显UHD620表现亮眼，MacBook Air分辨率也终于提升到了喜闻乐见的视网膜屏幕水平，达到2560×1600，这和MacBook Pro相当。

时至今日，MacBook Air已经成为苹果笔记本阵线中设计最老的产品，经典的轻薄设计已经被无数厂商模仿、超越、对比乃至现在不再提及。甚至就连同阵营的MacBook Pro在性能上也已经向MacBook Air看齐，并在性能上大副超越MacBook Air，这也让人一直怀疑苹果已经放弃这款经典产品。

无论如何，今年第三、第四季度我们就能看到全新的MacBook Air重返战场，时下流行的无边框设计、更小体积、Touch Bar、八核四线程CPU、金属外壳、新配色、无背光苹果Logo会被MacBook Air用上几个注定成为讨论话题。

比起性能升级，超轻薄笔记本们确实需要一个新的MacBook Air告诉他们未来的设计趋势到底是什么样了。