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这款会投影的智能手表 打算将触控屏做到你的手臂上

这款会投影的智能手表 打算将触控屏做到你的手臂上
2018年05月02日 07:31 新浪数码
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　　本文来自爱范儿

　　如今，便携式投影设备已经不算稀奇，但如果说投影出来的图像还可以像手机屏幕一样实现触控交互，倒还真的可以拿来炫耀一番。

　　印象中，最早出现在大众视野里的类似产品是激光投影键盘，主要是借助红外线投影出一块可交互的虚拟键盘区域。当然敲桌板的手感实在是不能和实体键盘相提并论，耍酷的意味远大于实用，但也起码向我们证明了这种投影平面的交互可能性，也算是一种的低成本的入门体验选择。

（图片来源：Inspect That Gadget）（图片来源：Inspect That Gadget）

　　至于再酷炫一点的，大概是之前的索尼 Xperia Touch 智能投影设备了，我自己第一次上手这款产品时也觉得很有趣。

　　简单来说，它其实就是将一大块 Android 平板用投影的方式，在任意平面载体中展现出来，我们所熟悉的应用服务全都可以正常使用。因为投影的界面更大，所以整体的观感效果也变得很爽，更不要说随心所欲的触控交互，真的算是一件拉风利器，最大的“障碍”自然还是那上万元的信仰定价。

　　今天我们要说的则是一支智能投影手表。这款名为 LumiWatch 的原型产品是卡耐基梅隆大学研究人员的作品，他们将这种投影技术运用到了智能手表上，用户在手臂上会看到一个比手表屏幕大 5 倍左右的投影区域，也同样可以自由地滑动并控制其中的应用。

　　从介绍视频来看，LumiWatch 本体并没有传统意义上的显示屏，而是主要通过一个微型投影仪输出图像，然后让我们的手臂充当起触控屏的部分。

　　具体到配置方面，它搭载了 1.2 Ghz 高通四核处理器，768MB 的运存， 4GB 的内存，还有一颗可以持续使用一小时的 740mAh 的电池，并运行 Android 5.1 系统，也支持蓝牙和 Wi-Fi 连接。这么一看，倒也可以算一个超低配的 Android 手机了。

　　至于如何在手臂上识别多种不同的触控方式，大概就离不开卡耐基的 Viband 技术了，它可以让手表识别出如摩擦手指、抓挠、点触、轻敲等不同的动作。值得一提的是，在 2017 年 5 月份，国内名为一数科技（ASU）的公司也宣布了与卡耐基梅隆大学达成战略合作，共同摸索手势及肢体操作在实际生活中的应用。现在 LumiWatch 手表，大概就是结合了虚拟触控和 Viband 的交互技术的产物。

　　根据开发人员透露，最终量产版的 LumiWatch 价格大概会在 600 美元左右。

　　虽然从功能展示来看，这款产品已经基本处于可用状态，但投影界面其实对光线环境也有一定要求；另外投影手臂不像投影到桌面，每个人的手臂有粗有细，所以现在 LumiWatch 还没办法很稳定地实现最佳区域匹配；较短的续航可能也是亟待解决的一个问题。

　　对于匹配的问题，开发人员表示其实当我们在手臂上进行横滑解锁时，传感器会根据手指的动作来实时调整投影的角度，不过若是要达到最好的效果，可能还得花上一段时间；至于后者，可能就得期待电池技术整体发生革新会更好吧。

　　不管怎么说，投影交互产品的概念还是十分吸引人的，也提供了一种未来手机形态的可能性。说不定在不久的将来，我们的“手机”没准儿就会出现在腕上呢？

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