除不靠谱的Siri 苹果还得正视MacBook上蝶式键盘问题

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说起苹果当下最不靠谱的产品或服务，Siri 语音服务一定是第一位，至于第二位的“殊荣”，可能就要“花落” MacBook 的新蝶式键盘家了。

在 2015 年发布的 12 英寸 New MacBook 上，为了追求更为轻薄的设计，苹果采用了新的蝶式键盘结构，取代了此前传统的剪刀式键盘，而这种结构也延续到了之后的 MacBook Pro 系列产品上。

事实上，在采用了新键盘结构后，MacBook 的确在厚度和重量上都有了新的突破，但这个薄也是有代价的，由于蝶式结构厚度更浅，键程更短，回弹力也更弱，当时不少用户便吐槽打字手感和敲一块木板差不多，也有人抱怨说用久了会出现键帽卡在里面无法回弹的情况，一些缝隙中的污垢和碎屑也比以前更难清理。

到了 2016 年，苹果在新版 MacBook Pro 上推出了第二代蝶式键盘，主要改进了键程。从我个人这半年的使用体验来说，抛开和机械键盘比手感的讨论，第二代蝶式键盘的打字段落感，的确会比第一代更强，也更舒适一些。

但蝶式键盘的耐用性成了一个问题，它的损耗或许比我们想象中的还要快。

（图片来源：KeyChatter）

根据 Appleinsider 的统计，来自美国苹果 Genius Bar 天才吧和一些苹果授权的第三方维修门店数据显示，在 2014 年里的 2120 起 MacBook Pro 的维修服务中，有 118 起与键盘问题有关，占比约为 5.6%；而在 2015 年里的 1904 起中，键盘问题为 114 起，占比为 6%，这两年的故障率比较接近，占比也和此前数年的情况基本持平。

不过到了 2016 年，MacBook Pro 键盘的故障率占比（不包括 Touch Bar）上升到了 11.8%，而在 2017 年上半年，这个数字（同样不包括 Touch Bar ）也有 8.1%。

还有一个有趣的信息是多次返修的比率，在 2014 年的 118 起键盘问题维修中，有 8 起在 90 天内进行过二次维修；而在 2015 年则是 6 起，并且没有出现过“修两次都不行继续修第三次”的情况。

可是在 2016 年的 165 起键盘问题维修中，二次返修的次数高达 51 起，甚至还有十多起修了三次的情况；而在 2017 年上半年的 94 起中，有 17 起进行过二次返修，3 起进行过三次返修。

虽然这份数据的样本量并不高，但也具备一定的参考价值。尤其是对比 2016 年和 2014、2015 这两年的数据来看，证明苹果 MacBook 的二代蝶式结构的确存在一些稳定性的问题。

一方面，正如前文所说，蝶式键盘在键程上是的确有一些值得改进的部分，但另一方面，新设计是否对键盘的品质和耐久度造成了负面影响？这是消费者不了解的部分，苹果显然也不会明说。从近期的媒体舆论来看，用户们对新版 MacBook 的键盘依旧存在不满情绪。

Co design 的编辑 Cliff Kuang 便指出，苹果会采用新键盘，纯粹只是希望 MacBook Pro 变得更薄更好卖一些；而 The Outline 的编辑 Casey Johnston 也专门撰文表示，自己用了一年的 MacBook Pro 就两次遇到了进灰失灵的情况，而且这并非个例。苹果现在仅仅只是告诉这两代 MacBook 的用户，如果按键失灵就请用压缩空气清灰。

至于知名苹果博主 John Gruber 的评价则更简单直接：“蝶式键盘可能是苹果历史上最大的设计失误之一，尤其对 MacBook 来说，键盘的地位重要性并不比屏幕、处理器等配置低。但很显然，苹果现在这个键盘还不太可靠。”

所以，就和 iPhone 之前的电池寿命问题一样，苹果或许也应该正视一下近两代 MacBook 上的蝶式键盘问题。最起码，在实现干掉“实体键盘”这个终极目标之前，苹果得先给用户们提供一副好用且耐用的键盘才行。