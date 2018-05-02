取代酷睿！Intel新CPU微架构Ocean Cove曝光

不觉中，酷睿（Conroe，Core）架构已经推出12年了。在主流平台上，Intel确认了今年将推出基于14nm的Whiskey Lake，明年开始大规模出货采用10nm工艺的Cannon Lake。

这么看起来，酷睿似乎是还要继续老骥伏枥。

不过，有媒体注意到，在Intel公布的一份招聘启示中，正为“Ocean Cove”团队招募CPU高级微架构师，地点是俄勒冈的Hillsboro。

The Motley Fool分析师Ashraf Essa跟进指出，Ocean Cove架构在代号ADL（Alder Lake）家族的11代酷睿处理器之后推出。

换言之，Intel下一个十年的辉煌就要靠Ocean Cove了。

其实，延揽这么一个架构师肯定不够，Intel已经招募了超级大神Jim Keller作为高级副总裁，主导CPU设计。后者被誉为K7/K8/Zen架构之父，同时还领导过iPhone 4/4S的苹果A4/A5处理器开发，业内地位无出其右。

当年，以色列海法团队的“扣肉”横空出世，让Intel从奔腾4泥淖中解放出来，抛弃掉Netburst后，Intel便开启了十二年的辉煌。