为什么说搭载机械键盘的笔记本更值得买？

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要说近几年来笔记本上的技术突破，除了性能上的各种进步之外，键盘手感也越来越受到玩家和厂商的重视。随着机械键盘的再度复兴，传统笔记本上的薄膜键盘以及越来越难以满足人们对于键盘手感的需求。于是将机械键盘整合到笔记本中就成为了不可阻挡的潮流。

近期机械师发布的全新15.6英寸全面屏游戏本也使用了机械键盘，那么这款键盘用起来是什么样的感觉呢？相比普通键盘又有着哪些优势？

更强的段落感

机械键盘由于采用机械轴体实现开关作用，天生在结构上有着特殊的优势。目前笔记本上使用的键盘基本上都采用了接近青轴的结构和手感。有着强烈的段落感，给人直接的感觉就是极其清脆的手感。解决了以往笔记本键盘很难避免的比较“肉”的问题。

由于明确的段落感可以帮助确定是否敲击有效，所以文字输入时的爽快感会明显强于普通键盘。此外在游戏中也可以更加明确自己的操作是否有效，对操作效率有着不小的提高。

更长的键程

由于机械键盘的特殊结构，无论如何做小，键程都会远远大于传统键盘。以机械师F117-Break为例，其机械键盘的键程达到了2mm的超高水平。而普通游戏本的键程一般都在1.4-1.8mm，而一些轻薄本产品甚至更低。

这样的键程更长可以给使用者更强的确认感，换句话说就是给人更强的“我按下去了”的感觉，也就是我们所说的确认感。超长的键程和段落感综合起来，在“确认感”上完全超出了普通薄膜键盘几个数量级。

可更换键帽

最后一点也是普通笔记本键盘的一个痛点。传统键盘的键帽是不可更换的，基本从购买的那天起就固定了外观和手感。

而机械键盘独特的结构实现了键帽的自由更换。玩家可以通过购买适配的键帽来实现外观和手感的个性化。除此之外，可拆卸的结构也给日常清理带来了很大方便。

笔记本上的机械键盘诸多的优点足以让它成为影响玩家选购的一大因素，相信未来也会像在桌面键盘上一样，以优秀的手感和颜值成为普通薄膜键盘的终结者。

如果你对键盘手感有着极致的追求，购买一款像机械师F117-Break一样拥有“黑科技“机械键盘的笔记本会是最佳选择。