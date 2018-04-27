厂商的最后一块蛋糕？泛谈笔记本屏幕

最后一个利润点？

在如今的笔记本市场经常会有这么一段话：“你说咱俩笔记本的配置都差不多，凭什么你的要便宜那么多钱啊，我是不是被当成小白了？”

真的变成了小白了？配置就代表了笔记本的一切了吗？其实，我们还忽略了一个重要因素：屏幕。

众所周知，笔记本的所有厂商无论其将产品宣传的有多好，质量有多么硬，其目的也无非就是想把产品推销给消费者，说白了就是赚钱。而在市场早期，由于消费者自身缺乏对笔记本的认知，导致厂商对笔记本电脑这块市场“大蛋糕”采取“低配高走”的策略，厂商赚的是盆满钵满，而普通消费者在对比笔记本的好坏时也只是“你这台电脑好快啊”；“你这台电脑好薄啊”等等比较模糊的语言。

而随着市场的发展和消费者自身知识水平的不断积累和提高，厂商的利润点也发生了一定的变化。首先是CPU，现在即使是对电脑不太懂的消费者也知道大多数情况下i7的处理器好于i5好于i3，所以厂商开始宣传自家的处理器有多么好；之后是独立显卡（GPU），人们也都知道一块好的独立显卡可以大大提升图形处理能力，因此厂商又开始宣传自己的产品有多么好的显卡；之后，内存，硬盘，外观等等因素的影响，导致厂商的利润点越来越少，厂商的蛋糕也被分食的差不多。

那么问题来了，现如今的市场，同样的CPU，GPU，内存，硬盘，屏幕尺寸，甚至做工，键盘背光都一样，为什么厂商的报价还是差别很大？

截图来自京东商城

从上图我们能了解到，其实还有一块“蛋糕”被我们忽略了，那就是屏幕。今天，笔者就将带领大家一起了解一下，笔记本屏幕里面的条条框框，看看笔记本的屏幕差异究竟有多大。

面板是基础

首先我们来谈一谈面板。现在市售的笔记本屏幕的面板主要分为三类：TN，VA和IPS。那么三者的区别是什么呢？且听小编一一道来。

TN面板，全称Twisted Nematic（扭曲向列型）面板。其优点是成本低廉，相应时间短；缺点是色彩差，可视角度低，在一定角度观看色彩会失真。

VA面板，现在高端液晶应用较多的面板类型，属于广视角面板。和TN面板相比，8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本，但是价格也相对TN面板要昂贵一些。

IPS面板，全称In-Plane Switching面板。其优点是可视角度高（一般为178度），响应速度快（比TN屏要稍慢），色彩还原度较高，硬度也较大，能一定程度上防止刮屏；缺点当然就是一个字，贵。

液晶面板特性对比

综上所述，各位读者对面板有了一个初步的认识。那么该怎么挑选面板呢？其实，如果你觉得太麻烦可以从使用用途来选择面板，比如，你是一名专业的绘图工作者，那么IPS屏的色彩高还原度一定是你最佳的选择。

分辨率和刷新率是重要因素

分辨率可以说是一个老生常谈的话题了。遥想当年，笔者还是一名大学游子，当时用的笔记本屏幕还是1366*768的分辨率。偶然看见舍友拿着一款屏幕分辨率1080P的笔记本打《英雄联盟》，视距远，细腻度还高，惊为天人，从此就对分辨率有了执念。

现如今，屏幕的分辨率早已经朝着2K，4K， 甚至是8K进军了。分辨率的提高虽然会增加厂商的成本，但是为了更细腻的观感体验，消费者显然也愿意花更多的钱去购买，这一点从越来越多的厂商开始推出高分辨率的产品也得到了佐证。

各类厂商基本都有搭载2K屏幕的产品（截图来自京东商城）

对于游戏玩家来说，一款好的屏幕只有分辨率高是不够的，高刷新率才是王道。那么什么是刷新率呢？刷新率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数，通俗的说就是屏幕每秒被刷新的次数。一般的屏幕刷新率是60Hz，这在以前人们还感觉不到什么。但最近，随着高刷新率屏幕的诞生，越来越多的人了解到其带来的感受，“如丝般顺滑”的流畅体验使得消费者对这方面的需求越来越大。对于厂商来说，新一批的电竞游戏本已经基本标配了高刷新率的屏幕。

惠普暗影精灵3代Pro标配144Hz屏幕

需要注意的是，不一定高刷新率就是好屏幕，如果在分辨率为2K级别时刷新率还能保持很高则基本上是一块素质非常好的屏幕。

色域和ΔE是不可忽略的因素

色域是什么？在计算机图形处理中，色域是颜色的某个完全的子集。通常笔记本屏幕色域的标准分为Adobe RGB、sRGB和NTSC三种。

Adobe RGB色彩空间是一种由Adobe Systems于1998年开发的色彩空间。其涵盖范围较广，一般笔记本厂商不会大规模使用。

sRGB（standard Red Green Blue）是由Microsoft影像巨擘共同开发的一种彩色语言协议，微软联合爱普生、HP惠普等提供一种标准方法来定义色彩，让显示、打印和扫描等各种计算机外部设备与应用软件对于色彩有一个共通的语言。其特点是囊括了基本的子集，但范围较小。

NTSC色域是美国电视标准委员会制订的一个色域空间标准，它比sRGB色域空间广的多。NTSC主要用于广色域电视标准，部分非常专业的广色域显示器也以它为色域标准。

各色域囊括的范围图例

各色域换算关系：“100%SRGB=72%NTSC”，“100%Adobe RGB=95%NTSC”。注意，这里说的并不是完全囊括，只是面积相等。所以一般来说，一块屏幕如果具有72%NTSC或者更高的色域就基本上拥有了好屏幕的素质。

某厂商宣传的屏幕色域（截图来自京东商城）

除了色域，ΔE也是不得不考虑的重要因素。ΔE（Delta-E），指的是在均匀颜色感觉空间中，人眼感觉色差的测试单位·这种测试方法用于当用户指定或接受某种颜色时，生产商用以保证色彩一致性的量度。

简单来说就是色彩的准确度。试想一下你是一名插画师，当你辛辛苦苦画完了一副上了色的图片，打印之后发现和你笔记本的颜色简直是两幅图片的时候，你的内心是不是接近崩溃？因此，ΔE的重要性不言而喻。一般来说，ΔE＜2就是一块色准好的屏幕。

写在最后：说了这么多，相信大家对屏幕的参数有了一定的了解，其实，判断一块屏幕好坏不止以上的参数，还有对比度、亮度、甚至是否支持g-sync等等。但是，大体来说，在以上几个参数里表现优秀的屏幕基本上也就是一块很好的屏幕了。

今天的小科普就到这里啦~有笔记本相关问题的小伙伴别忘了在下面留言哦，我也会一一回复的。希望以后能继续给大家科普相关知识，避免入坑。