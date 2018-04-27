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整整20年 Windows总算更新了底层网络驱动

整整20年 Windows总算更新了底层网络驱动
2018年04月27日 07:29 快科技
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　　微软面向隶属于Skip Ahead通道的会员推送了Windows 10 Build 17655新版，即新编译的RedStone 5系统。

　　算下来，这已经是RS5的第九个版本了，虽然距离秋季的正式版还有相当一段距离，不过微软团队的进度还是很快的。

　　更新内容就是采用sim卡或者USB上网卡的设备更新了网络适配器的支持，微软表示这是20年类首次更新数据上网的网络底层框架。

　　具体启用的方式是，系统装好后确保SIM卡和USB上网卡已经连接好，接着进入“设备管理器”——“网络适配器”，选择“Generic Mobile Broadband Adapter（通用移动基带适配器）”或者“xxxxx Mobile Broadband Adapter”。

　　右键选择“更新驱动”“Let me pick from a list of available drivers on my computer（让我从这台电脑的可用驱动列表中选择）”，然后点击“Generic Mobile Broadband Cx Net Adapter”后安装并重启电脑。

　　如果体验后不满意，可以回到上文中的“驱动列表”页面选择“Generic Mobile Broadband Adapter”重新安装即可。

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