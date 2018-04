整整20年 Windows总算更新了底层网络驱动

微软面向隶属于Skip Ahead通道的会员推送了Windows 10 Build 17655新版,即新编译的RedStone 5系统。

算下来,这已经是RS5的第九个版本了,虽然距离秋季的正式版还有相当一段距离,不过微软团队的进度还是很快的。

更新内容就是采用sim卡或者USB上网卡的设备更新了网络适配器的支持,微软表示这是20年类首次更新数据上网的网络底层框架。

具体启用的方式是,系统装好后确保SIM卡和USB上网卡已经连接好,接着进入“设备管理器”——“网络适配器”,选择“Generic Mobile Broadband Adapter(通用移动基带适配器)”或者“xxxxx Mobile Broadband Adapter”。

右键选择“更新驱动”“Let me pick from a list of available drivers on my computer(让我从这台电脑的可用驱动列表中选择)”,然后点击“Generic Mobile Broadband Cx Net Adapter”后安装并重启电脑。

如果体验后不满意,可以回到上文中的“驱动列表”页面选择“Generic Mobile Broadband Adapter”重新安装即可。