固态硬盘分区太多会变成机械硬盘？

本文来自太平洋电脑网

众所周知，机械硬盘（HDD）普遍采用了ZDR技术，即从磁盘的最外圈到最内圈划分出若干个区域。大多数产品划分了16个区域，最外圈的每磁道扇区数正好是最内圈的一倍，与持续传输率的变化基本成比例。 所以磁盘旋转的时候，越在外圈的线速度越大，读取的扇区数就越多，传输率就越高。简单的说，分区划分的地方不一样，硬盘读写速度是不一样的，一般系统默认情况下C盘都处于盘片的外区，也就是读写最快的区域。

当SSD开始走近千家万户，逐渐有了取代HDD的趋势时，消费者又开始疑惑了，SSD会不会和HDD一样，不同分区的读写速度受位置影响呢？其实SSD的读写机制和HDD完全不一样，因此不用太担心会出现和HDD一样的问题。但是对于SSD，坊间有一种传言，SSD应该少分区，因为分区越多意味着浪费的空间越多，分区太多还会导致分区错位，给固态硬盘性能使用带来更多的影响。那么我们今天就来验证一下，分区会影响SSD性能这种说法是否正确。

测试平台

测试平台说明：测试平台沿用了前几天X470主板首发评测的硬件配置，二代Ryzen旗舰加上最新的X470主板，是目前最前沿的平台。

显卡方面采用了蓝宝石RX Vega 56超白金限量版，这款显卡采用8热管散热，温控表现极佳，显卡分为两个档位，设置为OC档后拥有与GTX1080公版一战的实力。

测试方法

我们先把测试硬盘只分一个区，使用多项SSD读写测试软件对其进行读写测试。在这里我们的参与测试的是从盘壹酷 240GB固态硬盘。

随后我们把测试硬盘分了三个区，并且每个区容量都不一样，进行同样的SSD读写测试，最后把得出的成绩做比较，就可以知道分区会不会对SSD的性能造成影响。测试时单分区测的是D盘性能，多分区情况测E盘性能，证明是多分区下进行的测试。

性能测试

CrystalDiskMark 测试：

单分区

多分区

测试小结：在CrystalDiskMark 6测试中，同一块固态硬盘在只分一个区和分多个区域的随机读写和连续读写性能都没有太大差异，不过这也可能是软件的问题，我们再使用其他软件测试一下。

AS SSD Benchmark 测试

单分区

多分区

测试小结：使用AS SSD Benchmark对固态进行读写性能测试，结果硬盘在单分区和多分区的情况下无论是连续读写性能还是随机读写性能都不会有什么差别，在多分区情况下固态硬盘得分甚至还更高。

Anvil`s Storage Utilities测试

单分区

多分区

测试小结：在Anvil`s Storage Utilities测试中，两者的表现差异也不大，多分区情况下在综合评分上甚至还更高一点。

结语

经过我们测试，多分区会影响固态硬盘性能的说法明显是不靠谱的，因此大家大可不必害怕固态硬盘分区太多会影响性能，按实际需求和硬盘容量进行分区即可。不过如果固态硬盘有多个分区的话，每个分区的4K对齐都是独立的，切莫忽视非系统分区的4K对齐。

总的来说，固态硬盘要不要分区依然是一个习惯性问题，大家可以根据自己的喜好进行。