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数据显示Windows 10秋季创作者更新的市场份额最高

数据显示Windows 10秋季创作者更新的市场份额最高
2018年04月27日 07:20 新浪数码
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　　本文来自cnBeta.COM

　　今天，AdDuplex发布了Windows设备的每月使用情况分类。它基于使用AdDuplex SDK的5000多个微软商店应用程序收集的数据，这些数据在4月25日收集。统计数据显示，Windows 10秋季创作者更新现在占Windows 10 PC版本的92.1%，与上个月的90.4%相比略有增加。从1709版本发布以来，这已经过去了六个多月，所以它的意义就在于它的发展。我们预计春季更新最终发布时，这个数字应该开始下降。

　　统计数据显示创作者更新的份额，从4.3%下降到3.2%。 Windows 10 Build 1607从3.6%下降到2.9%，1511版本份额下降0.1到0.7%，原始版本的操作系统份额下降到0.1%到0.4%。真正有趣的是Windows Insiders版本市占率已经翻了一番，达到0.8%，这个数字通常在0.4%左右停滞不前。这可能是由于春季更新（Redstone 4）处于一种奇怪的状态，因为最终版已经提供给Insiders一段时间了，但是微软并没有提供任何正式更新。

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