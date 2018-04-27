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Switch销量达1779万 超级马里奥奥德赛销量过千万

Switch销量达1779万 超级马里奥奥德赛销量过千万
2018年04月27日 07:16 DoNews
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　　任天堂财报显示，截至2018年3月31日，Switch全球销量达1779万，《超级马里奥奥德赛》是最畅销的游戏，销量约1041万。

　　财报称，截止到平成30年3月31日（2018年3月31日），新主机Switch 已在全球卖出1779万台，比上一季度增长293万台，2018年1-3月期间，平均每月的销量约97万。

　　Switch平台的软件销量已达6897万份，相比上一季度增长1640万份，约60%的 Switch 玩家购买了《超级马里奥奥德赛》。

　　目前，美国是Switch最大市场，已售出714万台，其次是日本，售出438万台，其他地区共售出627万台。游戏方面，美国地区销量为3037万，日本1315万、其他地区为2544万。

　　任天堂预测，2018年4月1日至2019年3月31日期间，Switch的全球销量将达到2000万，累计销量将达到3180万。

　　其他硬件方面，3DS累计销量达7253万，期内售出640万台；New3DSLL销量达1202万，期内售出170万台。迷你 SFC 主机总销量约达到528万台，amiibo 共售出1610份，其中人偶式销量约为1030万，卡片式约为580万份。

任天堂销量Switch
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