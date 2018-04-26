笔记本普及全面屏的难度在哪 何时能普及

笔记本全面屏应该是什么样子

目前全面屏概念非常模糊，很多千元手机只是将“额头”和“下巴”收窄，也堂而皇之的称为全面屏手机。如今笔记本厂商也开始蹭“全面屏”的热度，先是华为发布了MateBook X Pro，在发布会上宣称MateBook X Pro是“World‘s First FullView Touch-screen Notebook”，国内宣传为全面屏笔记本，之后机械师发布了三边窄的F117-B游戏本，官方称之为“全面屏游戏本”。轻薄本、游戏本两个笔记本重要品类都已经推出全面屏产品，那笔记本何时能普及全面屏呢？

首先我们需要给笔记本全面屏下个定义。第一次提出全面屏概念的手机厂商是小米，当时的产品是MIX第一代。如果从手机全面屏最初的概念来看，仅仅是将屏幕上下收窄并不是真正意义上的全面屏。也就是说，全面屏应该是比传统屏幕有一定进步，而且在显示效果上能够带来全新的感受。

从这一点出发，笔记本的全面屏最起码应该是三边窄，也就是XPS 13那种。如果再严格的话，应该对屏幕下边框进行一定要求。华为MateBook X Pro在这方面算是比较严谨和严格的，其对于全面屏笔记本的定义为“屏幕四侧均采用窄边框设计，追求近似整体全面的无边框视觉感受”。

华为对于全面屏笔记本的定义（左下角红圈）

我们是否应该将华为的标准视为笔记本窄边框的标准呢？就目前的情况来看，这个标准还是太过于严格。所以我们对于笔记本全面屏的标准基本是建立在比较宽松的要求下，即笔记本屏幕的左右两侧边框、上边框做成窄边框即可，轻薄本左右边框宽度在6mm以内、上边框宽度在7mm以内，游戏本左右边框在7mm以内、上边框在9mm以内可称为窄边框。

之所以单独将上边框拎出来，是考虑到目前窄边框游戏本产品会将摄像头放在上边框位置，如果强行规定三边框宽度标准是一致的话，那么没有游戏本能够称得上是窄边框产品了，这一点是妥协。

另外，没有对下边框进行单独规定的原因是，目前三边窄的产品几乎都存在着这样一种情况：下边框的宽度没有进行调整。或许是考虑到屏轴设计和屏幕高压驱动板的位置，这种设计一时半会还不容易更改，所以我们并没有对下边框的宽度进行规定。如此一来，也不会对屏占比进行硬性规定了，毕竟一些三边窄的笔记本产品，下边框宽的实在是令人费解。

普及全面屏的难度不在技术

即使将笔记本全面屏的定义制定的如此宽松，能够称为全面屏笔记本的产品依旧少之又少。是什么阻挡了笔记本普及全面屏，是“我可以不用，但你不能没有”的摄像头，还是内部硬件设计部分还有待进一步改良？

前面提到，由于目前窄边框游戏本的摄像头依然放置在上边框中央位置，官方表示是为了追求用户体验，我个人更倾向于是厂商的自作多情。虽然很多人吐槽XPS 13的摄像头位置，但能够用到摄像头的场景已经少之又少了。所以笔记本用户完全没有必要纠结摄像头位置，就是30万像素的水平，视频聊天的时候还不如放个手机靠在屏幕上。

XPS 13的摄像头位于下边框

所以摄像头不是影响笔记本普及全面屏的因素。

内部设计方面，轻薄本的主板已经做的足够小，完全可以实现全面屏；游戏本主板的大小也已经十分紧凑，但由于游戏本对于散热和扩展的高要求，所以内部空间还需要精心设计。好在游戏本起步尺寸比较大，所以对于游戏本而言，想要做成全面屏的话，恐怕也不是太难的事情。

其实一些品牌旗下的14英寸、15.6英寸产品是共用的一套硬件，当你拆开一台14英寸的产品时，可能觉得内部布局还比较合理，空间利用率也非常不错，但再拆一台同系列15.6英寸产品时发现，其内部硬件其实与14英寸是一模一样的，只不过外壳大了一点，内部便出现了很大的空余空间。这种情况非常普遍，没有合理利用大尺寸笔记本的优势，而是走了一条不太合理的便捷通道，也说明了部分笔记本厂商在产品上确实非常不用心。

同一块主板的不同尺寸笔记本（左为15.6英寸右为17.3英寸）

现在笔记本全面屏产品虽然较少，但实现的难度已经非常小了，而且轻薄本、游戏本都已有成功案例可以借鉴，所以单从理论角度出发，笔记本普及全面屏只不过是时间问题，技术方面已经没有问题了。

但从实际出发，笔记本要想普及全面屏，恐怕还要等两年时间。

2019年恐难以普及

其实就像小米游戏本一样，虽然知道移动版标压八代酷睿马上就要发布了，但硬着头皮也要发七代酷睿的产品。笔记本厂商在设计新品的时候，还没有预料到笔记本全面屏会来的如此之快，所以目前发售的产品中很少有窄边框产品。如果笔记本想要普及全面屏的话，最起码需要研发部门现在，或者已经着手研发窄边框笔记本。

从立项到研发，然后测试、量产再到新品发售，这个过程需要很长时间，短则七八个月，长则一年以上。所以即使很多笔记本厂商已经在2018年年初开始制定生产窄边框笔记本的计划，那到成品发售也要2019年了。

更何况还有很多笔记本品牌旗下的产品依旧处于生产过程中，笔记本厂商当下要做的是，先把处于研发过程中、刚刚发售的普通笔记本清了库存再说。所以即使2019年有窄边框新品出现，也会出现窄边框、普通边框笔记本同时上市的情况。2019年想要普及窄边框笔记本还是有点难。

窄边框笔记本还需等待两年

其实笔记本市场在经历崛起、竞争、淘汰、稳定的发展过程之后，各个品牌已经拥有了稳定的用户群体，在竞争的惨烈程度方面完全不如手机市场。正是这种安逸的市场环境使得笔记本的进化过程变得缓慢。也正是因此，市场上出现了很多全新的游戏本品牌，手机厂商也开始进军笔记本市场。

这对于笔记本市场来说是好事，尤其是像华为、小米、荣耀这样具有一定市场影响力的手机厂商进军笔记本市场，能够像鲇鱼一样把笔记本市场搅活。所以想要尽快普及笔记本全面屏的话，最好的方式就是让手机厂商推出爆款全面屏笔记本，从而促进笔记本厂商快速布局。

毕竟是笔记本市场，笔记本厂商还是有着得天独厚的优势，所以与其等着别人拿刀来割肉，不如早点醒悟，把“凑活事”的产品淘汰掉，快速将全面屏产品提上日程。只有这样，笔记本厂商才能捍卫自己的领地，全面屏笔记本才能得以普及。