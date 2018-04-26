戴尔Precision 5530笔记本发布：商务版的XPS 15

戴尔今天对其商用笔记本电脑进行了更新，其中包括新推出一款15英寸Precision 5530笔记本，这基本上就是XPS 15的专业的、面向商业的版本。与XPS 15一样，新款Precision 5530有两种型号：一个标准的翻盖版和一个2合1的版本，后者可以转换成平板电脑用。

2合1的版本更有趣一些，因为它基本跟XPS 15 2合1一样，但针对专业图形用户进行了一些增强调整。具体来说，它将Intel和AMD联合处理器中的AMD Radeon RX Vega M显卡换成了Radeon Pro WX Vega M GL显卡，这是我们第一次看到AMD的企业GPU出现在Intel和AMD联合处理器中。它可以配置高达16GB的RAM和高达2TB的NVMe SSD存储。跟标准版一样，采用了15.6英寸4K InfinityEdge显示屏，具有100%的Adobe RGB覆盖范围（以及由于其二合一性质而增加的手写笔支持），还采用了跟XPS 15 2合1相同的“磁浮式”键盘。

至于标准版的Precision 5530，它与戴尔今年早些时候发布的XPS 15 9570几乎相同。与XPS 15 9570一样，Precision 5530也提供英特尔第八代Core芯片，但由于面向企业，它也可以配置Xeon CPU，也有Nvidia的Quadro P2000独立显卡的选择。

标准版Precision 5530起价1，449美元，将于5月22日上市。Precision 5530二合一没有定价信息，只有一个模糊的“2018年7月/ 8月”上市时间表。