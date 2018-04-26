新浪数码> 笔记本> 新品 > 正文

戴尔Precision 5530笔记本发布：商务版的XPS 15

戴尔Precision 5530笔记本发布：商务版的XPS 15
2018年04月26日 07:28 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　戴尔今天对其商用笔记本电脑进行了更新，其中包括新推出一款15英寸Precision 5530笔记本，这基本上就是XPS 15的专业的、面向商业的版本。与XPS 15一样，新款Precision 5530有两种型号：一个标准的翻盖版和一个2合1的版本，后者可以转换成平板电脑用。

　　2合1的版本更有趣一些，因为它基本跟XPS 15 2合1一样，但针对专业图形用户进行了一些增强调整。具体来说，它将Intel和AMD联合处理器中的AMD Radeon RX Vega M显卡换成了Radeon Pro WX Vega M GL显卡，这是我们第一次看到AMD的企业GPU出现在Intel和AMD联合处理器中。它可以配置高达16GB的RAM和高达2TB的NVMe SSD存储。跟标准版一样，采用了15.6英寸4K InfinityEdge显示屏，具有100%的Adobe RGB覆盖范围（以及由于其二合一性质而增加的手写笔支持），还采用了跟XPS 15 2合1相同的“磁浮式”键盘。

　　至于标准版的Precision 5530，它与戴尔今年早些时候发布的XPS 15 9570几乎相同。与XPS 15 9570一样，Precision 5530也提供英特尔第八代Core芯片，但由于面向企业，它也可以配置Xeon CPU，也有Nvidia的Quadro P2000独立显卡的选择。

　　标准版Precision 5530起价1，449美元，将于5月22日上市。Precision 5530二合一没有定价信息，只有一个模糊的“2018年7月/ 8月”上市时间表。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有