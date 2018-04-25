铭瑄发布复仇者M.2 NVMe固态硬盘：240GB/价格良心

NVMe作为AHCI的新一代协议标准，拥有更低的延迟，更高的传输效能，其衍生产品的性能亦更为出色。而新品普及的最大瓶颈无遗是价格，高昂的价格让众人望而却步。

日前，铭瑄存储携手慧荣科技联合推出M.2 NVMe固态硬盘，该款产品价格仅略高SATA，定位为主流可替代SATA的新一代产品。

这款新品被命名为复仇者NM5，新品容量为240G，代表其有着比巨无霸、终结者固态更出色表现。

产品采用慧荣科技2263XT主控，走PCIe 3.0 x4通道，相比SATA有着近5.3倍的带宽优势，主控最大读写速度可达2400MB/S和1700MB/S，为SATA3产品的3倍以上，4K随机读写性能可达280K IOPS和250K IOPS。

铭瑄NM5除了支持最新的NVMe1.3协议外，还加入了HMB（主机内存加速技术）。其通过占用极少的主机内存容量，即可提升一倍的随机读写性能，极大提高使用体验。

在数据保护方面，则延续了安全至上的准则，拥有强大的ECC及NANDXtend纠错功能，有效增加固态的擦写次数，保证数据存储的有序性，进而提升产品寿命，保护用户数据安全。

存储硬件的升级加速度与DIY玩家的需求增长呈正比。相比当前常见的SATA固态产品，铭瑄复仇者NVMe有着更高的传输速度，能大幅度提高大型软件的加载速度，大幅减少软件或者大型媒体软件的开启等待时间，带给用户畅快的使用体验。