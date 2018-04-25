Intel新一代Atom升级Tremont架构：10nm+新指令集

Atom（“阿童木”）是Intel的低功耗入门级x86产品，当年志向远大，希望在智能机、平板、可穿戴、VR、笔记本等均完成覆盖，然而，接连被市场现实打脸之后，Intel已经做出调整，发力自己最擅长的二合一设备、入门笔记本、迷你机领域。

从2011年算起，Atom SoC共经历了四代核心架构，分别是Saltwell、Silvetmont、Airmont和Goldmont，当然Goldmont还有个改良版Plus。

据Anandtech报道，在Intel交付的新开发者文档（《Intel Architecture Instruction Set Extensions （ISE） and Future Features Programming Reference》）中，确立了新一代架构“Tremont”。

不过，关于Tremont的架构细节却不得而知，AT猜测是基于10nm工艺打造（此前Atom连用了三代14nm，无缘14nm+/++），同时增强乱序执行能力，从Goldmont的3路提升到4路等。

指令集方面倒是大方公开，ISE（扩展指令集）新增CLWB（提高缓存性能）、GFNI （基于SSE）、ENCLV（安全）、Split Lock Detection，这些与Ice Lake（9代酷睿）共享，此外还有专有的CLDEMOTE（性能）和user wait（功耗）。

不出意外的话，新一代的Atom、赛扬和奔腾银牌处理器将使用Tremont架构，接班GeminiLake家族。

现款的Atom奔腾、赛扬，型号包括J5005/4105/4005等，最高4核2.8GHz，10瓦，支持10bit 4K VP9硬解，可谓HTPC神器。