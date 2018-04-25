新浪数码> 笔记本> 知识 > 正文

Intel新一代Atom升级Tremont架构：10nm+新指令集

Intel新一代Atom升级Tremont架构：10nm+新指令集
2018年04月25日 07:51 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　Atom（“阿童木”）是Intel的低功耗入门级x86产品，当年志向远大，希望在智能机、平板、可穿戴、VR、笔记本等均完成覆盖，然而，接连被市场现实打脸之后，Intel已经做出调整，发力自己最擅长的二合一设备、入门笔记本、迷你机领域。

　　从2011年算起，Atom SoC共经历了四代核心架构，分别是Saltwell、Silvetmont、Airmont和Goldmont，当然Goldmont还有个改良版Plus。

　　据Anandtech报道，在Intel交付的新开发者文档（《Intel Architecture Instruction Set Extensions （ISE） and Future Features Programming Reference》）中，确立了新一代架构“Tremont”。

　　不过，关于Tremont的架构细节却不得而知，AT猜测是基于10nm工艺打造（此前Atom连用了三代14nm，无缘14nm+/++），同时增强乱序执行能力，从Goldmont的3路提升到4路等。

　　指令集方面倒是大方公开，ISE（扩展指令集）新增CLWB（提高缓存性能）、GFNI （基于SSE）、ENCLV（安全）、Split Lock Detection，这些与Ice Lake（9代酷睿）共享，此外还有专有的CLDEMOTE（性能）和user wait（功耗）。

　　不出意外的话，新一代的Atom、赛扬和奔腾银牌处理器将使用Tremont架构，接班GeminiLake家族

　　现款的Atom奔腾、赛扬，型号包括J5005/4105/4005等，最高4核2.8GHz，10瓦，支持10bit 4K VP9硬解，可谓HTPC神器。

Intel架构赛扬
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有