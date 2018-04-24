AMD发布2代Ryzen处理器 能否继续抢夺英特尔用户？

导语：AMD 今天宣布推出第二代 Ryzen （锐龙）台式处理器，首批四款型号为 锐龙7 2700X、锐龙7 2700、锐龙5 2600X 和锐龙5 2600

雷锋网消息，4 月 19 日 AMD 今天宣布推出第二代 Ryzen （锐龙）台式处理器，首批四款型号为锐龙7 2700X、锐龙7 2700、锐龙5 2600X 和锐龙5 2600，均全面针对游戏玩家，内容创建者者和硬件发烧友优化。

锐龙 7 2700X 处理器基于“Zen+”架构，采用 8 核 16 线程设计，默频为 3.7GHz，可动态超频为 4.3GHz，建议零售价为 2699 元。

同时公布的还有二代锐龙 5 2600X 处理器，“Zen+”架构，采用 6 核 12 线程设计，建议零售价为 1799元，默频为 3.6GHz，可动态超频为 4.2GHz。

据 AMD 透露，第二代锐龙台式处理器采用 12nm 制程，游戏性能比第一代锐龙处理器最高提升 15%，并提供多种增强功能，包括第二代精准频率提升技术（Precision Boost 2）和第二代自适应动态扩频 技术（XFR2），同时在零售包装盒内附赠 AMD 幽灵系列散热器，允许用户通过全新 Ryzen Master Utility软件释放第二代 AMD 锐龙台式处理器潜在性能。

四款全新公布的第二代 AMD 锐龙处理器

第一代锐龙处理器采用 Zen 架构，第二代则采用了全新的“Zen+”核心，进一步增加了 IPC 并降低了缓存和内存延迟。第二代精准频率提升技术（Precision Boost 2）令 AMD SenseMI 技术升级，使得第二代AMD 锐龙台式处理器能够智能分析工作负载和计算环境，在同级产品中提供顶级的多处理性能。

第二代 AMD 锐龙处理器核心均提供更高的有效时钟速度，提升在游戏，创意和生产力等流行应用中的真实性能。

第二代 AMD 锐龙处理器全面支持XFR 2技术，发烧PC玩家将因优质散热环境的改善而进一步挖掘平台更高性能。

功能

第二代锐龙台式处理器全系列不锁倍频，新的 Ryzen Master 1.3 软件支持的性能调整比以前更容易，现在提供了每核心超频功能，并可自动识别最快核心。

第二代AMD锐龙台式处理器首次在零售包装盒内附赠 AMD 幽灵系列散热器。

平台

新的 AMD X470 芯片组现已经登陆 Socket AM4 主板，AMD X470 芯片组为第二代锐龙处理器优化。除了增强内存兼容性和超频功能之外，AMD X470 主板用户可免费下载全新的 AMD StoreMI 存储加速软件，让固态硬盘和传统机械硬盘融合为一块独立，快速，易于管理的硬盘驱动器，兼顾速度和容量。

新款 X470 主板支持现在所有 AM4处理器，而现有的 300 系列主板在简单的 BIOS 更新后也可直接支持第二代锐龙台式处理器。目前市场上许多在售主板已经为用户提供了最新 BIOS，其产品包装上标有 “Ryzen Desktop 2000 Ready” 标签。

能否继续抢夺英特尔用户？

我们知道，AMD 长期以来在 CPU 领域一直被英特尔压着打，市场份额更是遥遥落后。不过，据雷锋网（公众号：雷锋网）了解，随着去年正式发布 Ryzen 系列处理器，这一情况有了很大的改观。

一方面由于此时正处在英特尔产品青黄不接、挤牙膏策略惹得用户“怨声载道”的时间点。另一方面，AMD 推出的Ryzen 7、Ryzen 5、Ryzen 3，在性能上已足可匹敌英特尔同挡位的酷睿系列，并且价格公道，可谓牢牢抓住了用户痛点，因此一经发布便大受好评。

根据 PassMark 去年公布的全球 CPU 市场份额统计数据，截至去年 7 月 1 日，AMD 的市场份额一度大涨至 31%，也就是说，AMD 已经从 Intel 手中拿走了 1/10 的客户。相应地，Intel 的份额也掉到了 69%。

去年 AMD 在桌面 CPU 的市场份额一直在增长

此次 AMD 推出 2 代 Ryzen，能否延续去年的翻身态势，一方面要看市场对新品的反应，另一方面，就要看英特尔今年会拿出怎样的产品予以应对了。

在雷锋网看来，有竞争是好的，企业之间的激烈竞争，最终受益的是消费者。