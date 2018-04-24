SUV已成绝对重点？大众用一场发布会重申了轿车地位

本文来自爱范儿

作为北京车展的前哨战，展前发布会本应盛大隆重，但是体量庞大的大众汽车却没有用排场来迎接北京车展。相反，大众昨晚举办了一场非常简短的发布会，没有歌舞升平，没有酷炫灯效，只有三台轿车。

在即将到来的北京车展上，这三款车将会是大众品牌轿车势力的顶梁柱。

一汽大众新一代 CC

首先登场的是众人期待已久的大众 Arteon，因为它本质上就是 CC 的继任者，所以大众在中国大陆也是沿用了 CC 的名称。

自从去年日内瓦车展首发后，新一代 CC 就用颠覆了老款车型的运动化设计风格获得了很多人的关注，即将于 8 月份国产上市的一汽大众 CC 也自然而然地保留了海外版本的外观亮点。

新一代 CC 彻底放弃了老款 CC 圆润的曲线，改用了大量平直线条。前脸进气格栅与车灯相连的设计拉低了车身重心，从视觉上拉宽了前脸。夜晚，大众新家族式设计标志性的 LED 车灯可以进一步提高新 CC 的辨识度，与进气格栅作出明显区分。

侧面，新 CC 倾向于溜背造型，对后排空间的提升有很大帮助。除此之外可以明显发现车身的腰线、轮拱和镀铬饰条等部位都有了更加清晰的线面转折，在展台精心布置的灯光下呈现出锐利的灯影效果。这台展车采用的是 19 英寸磨砂银多辐轮圈，运动感十足。

新 CC 车尾部分的视觉冲击力就不如前脸了，不过相信一对闪亮的 LED 尾灯可以给行驶中的新 CC 增色不少。为了强调运动感，新 CC 后备箱顶部有一个小鸭尾，增加了车尾的层次感。董车会特意确认了眼神，发现展车的‘双出’排气都是真的，应该不会出现冬天只有一边冒烟的尴尬状态。

由于展车并未开放内部供参观，所以董车会暂时看不见国产新 CC 的内饰设计，不过可以肯定的是国产车型不会与海外版有太大的差距，仍然是大众的经典设计，所以大家还是多看看这车的外观好了。

根据现有消息，一汽大众新 CC 将全系搭载 2.0T 发动机，高功率版本最大功率可达 220 马力。董车会将持续关注全新一代 CC 的上市动态。

上汽大众朗逸 Plus

不止手机有 Plus，汽车也能有 Plus。累计销量刚超过 350 万台的上汽大众朗逸即将迎来自己的 Plus 车型。

新一代朗逸 Plus 基于大众 MQB 平台打造，采用了大众新的家族式设计，不过不像 CC 那样有着翻天覆地的变化，纯粹就是求稳的设计。未来朗逸 Plus 将全系标配 LED 日间行车灯和电子手刹。

朗逸的 Plus 体现在尺寸上，宽度增加 41mm（1806mm），轴距大幅增加 78mm（2688mm），车长增加 65mm（4670mm），从展车外部看起来后排空间确实有了非常明显的提升。为了给后排乘客提供更出色的乘坐体验，朗逸 Plus 后排将提供独立空调出风口和两个 USB 接口。

科技配置是朗逸 Plus 的又一个亮点。除了 LED 车灯以及标配电子手刹外，朗逸 Plus 还将提供自适应巡航、紧急制动辅助、主动防碰撞预警，提高车辆的主动安全性能，更能满足家用对安全的需求。

在发布会上，大众透露朗逸 Plus 将提供 EA211 1.5L 引擎和新的 1.4L TSI 引擎，日后有望推出旅行版和纯电动版。

全新一代朗逸 Plus 预计会在第二季度上市。

I.D。 Vizzion 概念车

同样是概念车，感觉还是轿车的精致程度更胜一筹。

作为灯厂奥迪母公司的未来旗舰，I.D。 Vizzion 概念车也采用了很酷炫的车灯设计。前后大灯与大众标志融为一体贯穿在车辆前后，门把手也可以点亮，行走在路上差不多就是一条移动光带。

按照大众的计划，I.D。 Vizzion 量产版本将会彻底取消方向盘和油门踏板，改用全自动驾驶，所以内饰设计走的完全就是居家风格。由于没有前悬候选，加上车身尺寸本来就很大，所以 I.D。 Vizzion 内部空间可以尽可能地往前后延伸，提供非常宽敞的车内乘坐空间。

I.D。 Vizzion 概念车将会搭载 111 千瓦的锂离子电池组，搭载四驱系统，最大续航里程可达 700 公里。当然，这只是个概念设想，等到 2022 年量产版 I.D。 Vizzion 正式投产，实际数据说不定会有更出色的表现。

以上就是大众品牌将在这届北京车展上展出的重磅轿车新品。虽然近年来轿车市场的热度早已让位于 SUV，不少汽车厂商的产品重心很明显地倾向于 SUV，大众也意在通过这次发布会展示自己持续发展轿车的决心。无论是即将国产上市的新 CC，庆祝十周年生日的朗逸 Plus，还是还有四年才会降临的 I.D。 Vizzion，都将继续帮助撑起大众品牌面对的庞大轿车市场。