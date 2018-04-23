苹果macOS系统出现严重漏洞 新版本缺乏稳定性

本文来自太平洋电脑网

如果你的苹果电脑正在运行数macOS High Sierra，目前最好还是不要尝试最新版本。尽管苹果在发行说明中已经表示“High Sierra 10.13.4更新改善了稳定性、性能、以及安全性”，但事实却不是如此。据Register的报道，许多用户报告称，他们在安装了10.13.4版本后，遇到了严重的稳定性问题。更有倒霉的用户甚至在安装补丁并重启时，发现系统进入了恢复模式，而且还提示“macOS 安装未能完成”。

诊断表明磁盘状态良好，因此这不大可能是硬件故障导致。至少有一名用户报告称可以通过引导进入安全模式，并再次运行。

但另一名用户在Apple Stack Exchange上抱怨道，他的Mac在引导进入了安全模式，就卡在了100%的界面。

当前苹果似乎未能找出一个确切的原因，此外ExtremeTech和Apple Insider也报告称macOS 10.13.4在多屏配置上存在稳定性问题。

ExtremeTech文章指出：DisplayLink是允许用户通过USB来连接显示器的，许多不同的产品都部署了这一功能。还有一些软件解决方案在使用它，通常是扩展显示器或克隆显示Mac桌面。但是在macOS 10.13.4上，没有一种方案是能够正常工作的！

DisplayLink并不是唯一的多屏问题，Duet在支持页面上发表了一个警告帖子，提醒用户不要轻易安装10.13.4：我们建议大家将版本号停留在macOS 10.13.3，因为在安装了最新的10.13.4之后，会导致Duet Display停止工作。我们已经向苹果通报了此事，且正在努力寻找解决方案，这些特性在10.13.3版本中是可以正常使用的。