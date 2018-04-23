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英特尔败走可穿戴设备：新设备事业部彻底关门

英特尔败走可穿戴设备：新设备事业部彻底关门
2018年04月23日 06:55 快科技
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　　作为传统PC巨头，Intel一直在尝试新的突破，前些年转型主做数据中心，这两年又专攻数据，但是在移动领域，Intel一直没能打开局面，智能手机、平板机上的努力都失败了，可穿戴设备也最终无奈挥别。

　　本周，Intel确认已经决定关闭新设备事业部（New Device Group）。

　　该事业部由Intel CEO科再奇在5年前主导设立，专门开发各种便携式可穿戴设备，包括智能手表、健康/运动监控仪、智能/增强现实眼镜等等，但没有一个成为爆款。

　　同时，Intel对产品的处理方式也存在争议，比如少量Basis智能手表出现问题后，Intel不是选择修复换新，竟然直接全部停售、退款。

　　五年间，Intel为发展可穿戴设备进行了两笔重大收购，一是2014年买下了运动手表开发商Basis，二是2015年拿下了可穿戴头显开发商Recon。

　　2015年下半年，Intel将新设备事业部并入新技术事业部（New Technology Group），之后多次传出裁员、关门的消息。

　　2016年夏天，Intel也停止了Galileo（伽利略）、Joule（居里）、Edision（爱迪生）等面向IoT物联网、可穿戴设备的芯片和开发套件的供货。

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