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微软与京东联合宣布“正京计划”

微软与京东联合宣布“正京计划”
2018年04月18日 13:04 新浪数码
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　　新浪数码讯，4月18日上午消息，微软与京东于2018年4月17日下午在京召开正京计划媒体沟通会，宣布将与京东平台上31 个厂商的41个DIY 品牌合作，在新电脑中预装Windows 10操作系统。

现场体验区电脑中均预装了Windows 10操作系统现场体验区电脑中均预装了Windows 10操作系统

　　根据“正京计划”，双方的合作将覆盖不同类型合作伙伴、多种形态的 PC 设备。京东将为加入“正京计划”的PC合作伙伴提供多渠道的销售和市场支持。未来，所有预装Windows 10操作系统的PC产品，将拥有统一的“正京计划”标识，并获得京东优质的市场推广资源。微软将为PC合作伙伴提供在Windows 10操作系统预装、使用方面的培训和人员技术支持，并通过线上、线下的技术支持，帮助PC合作伙伴解决这一过程中的产品和技术问题。

　　此次博本、长城、冠捷科技AOC、华志硕、宁美国度、盛凡、硕扬、未来人类、云轩在内的 9 家 PC 合作伙伴出席活动。现场展出了涵盖一体机、游戏 PC 和笔记本电脑等形态的“新一代”PC 设备，覆盖用户游戏、办公和娱乐等多种应用场景。配合Windows 10操作系统，这些设备将帮助更多消费者获得完整的Windows 10体验，并予力用户以前所未有的方式进行创作。

沟通会现场照片沟通会现场照片

　　新浪数码点评：

　　此次微软与京东众多厂商的合作，带来的好处是多方面的。

　　对于用户来说，不必再去费心寻找破解或是研究如何安装系统，额外付出有限的成本换来稳定、放心、无奇怪插件的系统，这种开箱即用的便利对体验会有很大提升。

　　对于商户来说，微软和京东的技术、推广支持会促使商户在产品设计和市场销售方面获益，从而在市场中获得更高的认可。

　　对于微软和京东来说，此次合作会使双方无论在市场占有度还是口碑上均获得正面提升。（浩帆）

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