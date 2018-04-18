内存为什么涨价？2018年内存会降价吗

过去的一年里，内存价格不断上涨，8GB DDR4内存接近千元，DDR3内存也被带动涨了一波。今年内存价格虽有所下跌，但仍然远超去年同期水平。

大家知道，电脑是由众多硬件组成，而每个部件都会有替代品。比如显卡涨价了，我们买一款二手显卡就可以，实在太贵，我们还可以使用CPU的核显；固态硬盘涨价了，大家可以先使用机械硬盘，等到降价了再买；CPU就更不用说了，购买老型号或者超频都能再战几年。

唯独内存没有替代品，无论是DDR3还是DDR4，没有内存就开不了机。内存小电脑也会特别的卡，这就导致很多朋友干脆放弃了装机，这对DIY行业的伤害是非常巨大的。

图：紫光DDR3内存

内存涨价原因

我们知道，内存每一次涨价都是有原因的，基本都是“天灾”，当然这种“天灾”背后的真相我们不得而知。

之前内存涨价是因为工厂发生了水灾，后来又是火灾，最近美光又曝出工厂出现故障，总之，各种各样的窘境导致了内存涨价。

但这一次内存涨价持续了一年之久，就不是简单的“天灾”问题了。

笔者认为：目前内存价格上涨与服务器市场和智能手机市场的火热有着分不开的关系。2017年大数据、云计算、人工智能的概念非常火热， 这些产品都需要内存，所以内存行业的平衡被打破，涨价成为必然。

智能手机软件体积不断增大

此外，挖矿行业的火爆也对内存涨价有一定推动作用，虽然矿机对内存要求不高，但是整体市场体量庞大。

三星、美光、SK Hynix三大厂商因此转而面向服务器客户和大量矿机客户，使得DIY市场DRAM颗粒严重不足。

虽然现在各大厂商都计划建厂增产，但远水解不了近渴，这种局面造成2017全年DRAM内存都面临缺货窘境。所以内存价格仍会居高不下。

还有一点对内存市场不利的是，2017年制作内存的PCB板和组装成本都在上涨，造成内存整体成本价格不断上涨，因此造成其零售价的涨幅变大。

2018年内存会降价吗？

给大家吃一个定心丸，内存今年一定会降价，但是不是现在，时间预计下半年或年底。

内存价格行情要从两方面分析：

供：DRAM增产有序进行中

内存最贵的部分就是DRAM，而全球DDR4 DRAM厂商只有三家，三星、美光、海力士，下面来看一下三家闪存厂商的情况。

DRAM增产计划

目前三星位于韩国平泽市的全球最大闪存工厂已经正式开工， 闪存产量正在稳定提升中。并且三星在中国西安也投资升级闪存工厂，但三年才会投产。

美光方面， 美光正在加强对台湾工厂的投资，预计每年20亿美元，工艺制程将从25nm提升至1xnm，所以生产效率将提升不少。

海力士无锡工厂

海力士则也在中国开启了全新的投资计划，在中国无锡，海力士打造的超级闪存工厂u通产能提升了2倍，将为全球内存提供15%的产能！

需：智能手机预冷

智能手机方面，由于市场未达到预期（2017年12月国内手机销量4261万部，同比下滑32.5%，1-12月总销量4.91亿部，同比下滑了12.3%。），所以整体智能手机内存并未继续扩大。近期虽然新机不断，但可以看到中高端手机仍然4GB和6GB内存居多，8GB内存凤毛麟角。

智能手机市场放缓

所以内存再以智能手机为由涨价似乎站不住脚了。

矿机方面，近期虚拟货币受政策影响狂跌不止，挖矿成本居高不下，因此矿机销量已基本搁置，内存供需不平衡的关系将被打破。

综上所述，内存降价是板上钉钉了。

DDR5内存与傲腾争锋！

内存涨价，我们使用小内存等内存降价并不可取。因为内存降价是一个长期缓慢的过程，你不知道什么时候内存价格是最低点，什么时候是高位。为了节省两三百块钱，使其他硬件的性能长期被压制，得不偿失。

此外，玩家们不得不面对的一点就是，等到DDR4内存降价，DDR5内存也会铺货了。

多方资料显示，今年Q2季度DDR5内存已经出样板片，6月份左右将会看到DDR5正式版产品，预计2019年初将有少量上市。

美光DDR5内存计划时间

内存标准制定机构JEDEC此前曾表示下一代DDR内存的带宽和密度都是现在的两倍！同时也会提供更强大的通道效率。目前，DDR4内存的最高默认频率能够达到2400MHz，这意味着未来我们将看到DDR5-4800内存的出现。

Intel第九或十代处理器、Ryzen3或4代处理器很有可能只支持DDR5内存，这会造就全新一波硬件大升级。（记得上次硬件提升是来自USB3.1硬件提升带动下，很多储存类硬件大提升）

Intel傲腾内存

另一方面，Intel的黑科技傲腾内存也不可忽略，虽然现在傲腾内存对比差距还比较大，但相信在财大气粗的Intel大力研发下，内存硬盘合体也只是时间问题。你苦苦等的DDR4内存，也许很快就会淘汰。

所以呢，编辑建议大家，想买内存现在就买吧，相对金钱，时间才是最宝贵的。