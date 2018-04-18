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警告：苹果MacOS将不再支持32-bit APP

警告：苹果MacOS将不再支持32-bit APP
2018年04月18日 08:28 中关村在线
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　　早前，一直传闻苹果打算抛弃32位macOS应用程序的消息，近日据Ars Technica外媒透露，苹果官方终于放出消息警告MacOS 32位的用户：该系统的APP应用程序支持功能即将结束。

警告：苹果MacOS将不再支持32-bit 应用程序警告：苹果MacOS将不再支持32-bit 应用程序

　　据悉，早在WWDC 2017上苹果就曾申明将于2018年1月停止接受macOS 32位应用程序在应用商城中的提交了，且对于32位应用程序的更新支持仅持续到2018年6月份。从macOS 10.13.4开始，当用户打开32位应用程序时将会收到系统的警告。

警告：苹果MacOS将不再支持32-bit 应用程序警告：苹果MacOS将不再支持32-bit 应用程序

　　众所周知，距离2018年也就是今年的WWDC越来越近，届时或许会看到下一代macOS的发布，因此近期Apple已经开始明确向MacOS 32-bit的用户提出警告。

　　确实是如此，目前我们在macOS 10.13.4的发布信息中可以看到警告信息。Ars Technica指出，只要32位的应用程序打开，Mac用户运行MacOS 10.13.4将获得一次性提醒，该警告简单揭示了应用程序不是为MAC优化的，但是应用程序将继续工作。

　　目前，苹果尚未透露何时将全面停止在MacOS上支持32位应用程序，但该公司此前曾警告开发商时指出，支持32位应用程序”毫不妥协的最后一个版本。”确实，距今苹果已超过10年进行64位硬件和软件的转型，公司已停止到Mac应用商店接受32位应用程序。

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