蔚来汽车的三道坎：盈利难题 量产比拼 生产资质受限

创意图片/新京报记者 李强

经过前两年的“抢钱抢人”大战，众多新势力造车企业的产品在2018年陆续进入落地阶段，企业何时才能实现盈利成为业内关注焦点。近期，有媒体报道称，蔚来汽车2018年预计亏损51亿元。对此，4月11日，蔚来汽车传播总监万锐在接受新京报记者采访时称，官方对此不予置评。

业内普遍认为，对于所有新造车企业而言，盈利都是最大难题。此外，蔚来汽车等新造车企业还面临量产、资质等一系列考验，能否在时间窗口内顺利量产和交付，很大程度决定了新造车企业未来的盈利情况。

第一道坎

盈利难题待解

近日，有媒体爆料称，蔚来汽车对其2018年业绩进行了预估，预计将于今年实现销售新车3万辆及营业收入114亿元，净利润预计亏损51亿元，但在未来三年内，公司将扭亏为盈。据蔚来汽车预测，其2019年亏损将缩减至10亿，2020年正式开始盈利，2021年盈利161亿元。

此外，报道还提到，2018年蔚来汽车计划交付3万辆首发量产车型ES8；2019年计划冲刺12万辆的年销量目标；2020年全年销量目标上升至28万辆；2021年，蔚来则将挑战45万辆。

4月11日，新京报记者就以上种种传闻询问蔚来汽车方面。蔚来汽车传播总监万锐对新京报记者表示，官方对此不予置评。“蔚来的人设是做到了再说，不会去谈计划和目标。世界瞬息万变，做到了再说比较靠谱。”万锐称。

而对于公司盈利规划，蔚来汽车创始人兼董事长李斌此前曾公开表示，“从融资到盈利肯定还需要时间，这个都在我们的商业计划之中。总体上来讲，我们对于公司的持续经营非常有信心。”

值得注意的是，投入新能源车行业多年的特斯拉，至今仍未实现盈利。去年第四季度，特斯拉还一度刷新有史以来最大单季亏损额。近日，特斯拉更是因为车辆交付的再三延迟，被曝出面临资金链断裂局面。

业内人士认为，在蔚来还未解决量产困境、正式交付之前，不确定因素依然很多。能否在时间窗口内顺利量产和交付，很大程度决定了其未来盈利情况。

第二道坎

量产至关重要

据不完全统计，目前已有超过30家新造车企业公布了产品规划和量产时间表。其中，蔚来汽车、车和家、威马汽车、小鹏汽车、奇点汽车、电咖汽车、云度汽车等均已推出量产车型，包括威马、奇点在内的众多企业则计划在2018年实现量产。

去年12月16日，蔚来汽车首款量产车ES8正式上市并接受预订，补贴前售价44.8万元。今年1月初，蔚来汽车CFO谢东萤在接受媒体采访时透露，蔚来ES8首批1万辆车已经售罄。

有业内人士告诉新京报记者，2018年互联网造车进入产品层面较量，量产将成为各家企业比拼的新战场。蔚来的当务之急是要将首款量产车ES8尽快交付市场。

去年，李斌曾承诺，蔚来汽车会在今年6月30日之前规模交付ES8。对于量产，他表示还需要时间。“ES8的量产是需要时间去爬坡的，2018年上半年肯定会开始爬坡，但确实还需要一定的时间。”

万锐在接受新京报记者采访时表示，蔚来ES8的订单量一直保持增长态势，但具体订单数量不方便向外界透露。对于交付问题，万锐称蔚来会先完成对首批1万辆ES8订购用户的交付，预订用户可以报名参加4月至7月在全国范围开启的ES8集中试驾活动提前体验新车。

“4月底开始交付，9月底之前把1万辆创始版交付完毕，10月开始常规交付。”万锐表示，“具体时间还没定，这个要依据产品状态，肯定要交给用户靠谱的产品。”

虽然蔚来汽车方面明确表示将于4月底开始交付，但有汽车领域从业者指出，对于一家成熟的传统车企来说，从样车到真正的量产车至少需要2年时间，蔚来汽车首批1万辆能否如期交付仍是个谜团。汽车行业分析师张志勇同时表示，不仅是蔚来，量产是国内新造车企业都亟待突破的一关。

第三道坎

生产资质仍受限

尽管造车新势力们“来势汹汹”纷纷拿出量产车型，多家企业还计划今年内投产，但是不可否认，缺乏生产资质仍是摆在新造车企业面前的一道坎。

自2017年6月，发改委批复江淮大众合资新能源项目后，新能源汽车造车资质审批通道便暂时关闭，至今未开启。截至目前，新能源汽车的造车资质只有15张，多数企业被拦在资质门外。

业内人士认为，对于造车新势力而言，没有“准生证”就意味着前期的巨额投资打了水漂，即使车辆可以量产，也无法上市销售。因此，部分没有获得新能源汽车生产资质的新造车企业，在等待资质审核的同时，开始尝试新的发展模式。

2016年，蔚来汽车与江淮汽车签署合作协议，蔚来的汽车均由江淮代工生产。双方签署的公告中显示，初步产销量计划为5万辆/年。4月4日，江淮汽车表示，公司正在与蔚来汽车合作做好ES8的量产和交付工作。

除江淮外，截至目前，蔚来还与长安、广汽两家传统汽车企业开展了合作。4月16日，蔚来汽车创始人兼董事长李斌为联想“站台”，蔚来或与联想一起合作造车也引发大众关注。汽车行业评论员钟师认为，蔚来汽车进行多点布局是为了谋求万全。

此外，为了从源头控制产品品质，多个造车新势力也开始自建工厂。

据了解，蔚来汽车确定落户于上海嘉定的第二工厂在投产后，将用于生产日后发布的后续产品。而前期同样选择代工模式的小鹏汽车在2017年5月就已确认自建工厂落户广东肇庆；电咖汽车也已在绍兴建立全新电池工厂和整车工厂；威马新能源汽车智能产业园目前生产线已全面贯通，并开启试生产。

在张志勇看来，随着各家产品陆续进入落地阶段，实力如何很快将见分晓。而如何在量产之后形成良好的品牌力将成为立足市场的关键。

本版采写/新京报记者 蔡妍霏